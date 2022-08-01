Владимирская церковь в Елизаветино – в проекте «Консервация»

Территорию Владимирской церкви расчищают от мусора и растительности. В ближайшее время специалисты приступят к разборке аварийной кладки и усилению сохранившихся конструкций, стены храма закроют защитной сеткой. Внутри церкви будет сооружен деревянный каркас, а над ним установлена временная кровля. Церковь, построенная во второй половине XVIII века, входит в состав Усадьбы Охотникова и является объектом культурного наследия федерального значения.

Проект по проведению противоаварийных работ и консервации объектов культурного наследия, реставрация которых в ближайшее время не представляется возможной, стартовал в 2020 году по инициативе Министерства культуры России и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Проект «Консервация» подразумевает выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на памятниках архитектуры, которые позволят укрепить объекты, предотвратив угрозу их разрушения.

Работы на памятниках Ленинградской области проводятся по инициативе комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, Выборгского музея-заповедника и Ленинградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.