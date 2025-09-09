Ленобласть внедряет единое цифровое пространство в медицине

Внедрение системы, которая создает единое цифровое пространство для врачей и пациентов, ведется с 2024 года в соответствии с поручением Президента РФ. Более 20 больниц региона уже завершают обучение персонала и готовы к полноценной работе в ЕМИС.

«Внедрение Единой медицинской информационной системы (ЕМИС) является ключевым шагом в цифровой трансформации здравоохранения Ленинградской области. Новая система призвана кардинально изменить работу врачей и качество обслуживания пациентов», — прокомментировал заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Для врачей: скорость, удобство и полная информация

Главное преимущество для медицинских работников – моментальный доступ ко всей истории пациента в одном окне. Врачу достаточно включить компьютер, чтобы за минуты получить полную картину здоровья своего пациента: результаты всех исследований, сделанных в тот же день, ранее сданные анализы, назначения других специалистов, информацию об аллергиях и хронических заболеваниях. Это критически важно в экстренных ситуациях для оказания помощи без задержек.

Система значительно ускоряет рутинные процессы: запись на консультацию к специалисту из другого подразделения или выписка рецепта и больничного листа теперь занимают менее двух минут. Использование готовых шаблонов, соответствующих клиническим рекомендациям, ускоряет заполнение документации и позволяет врачам уделять больше времени непосредственному общению с пациентом.

Для пациентов: прежний комфорт и новые возможности

Для жителей региона работа привычных цифровых сервисов, таких как запись к врачу или доступ к документам в личном кабинете «Мое здоровье» на портале Госуслуг, продолжается без перерывов. Уже 860 тысяч жителей области пользуются этими услугами. ЕМИС работает в фоновом режиме, обеспечивая бесперебойность и надежность этих сервисов, а главное – делая помощь более скоординированной, так как имеющий доступ в систему врач видит всю историю взаимодействия пациента с системой здравоохранения.

Технологическая основа и безопасность

Работа ЕМИС обеспечена мощной технологической инфраструктурой. Все медицинские организации, включая даже фельдшерско-акушерские пункты, до конца года будут подключены к единой защищенной сети передачи данных (ЕСПД 2.0). Это гарантирует не только скорость, но и безопасность и конфиденциальность персональных данных пациентов.

Широкий спектр возможностей системы

ЕМИС – это не просто электронная карта, а целая экосистема, которая включает: