«Голоса времени» в Демидовской усадьбе

«Аллеи времен» — ежегодный осенний фестиваль, который Парковое агентство Ленинградской области проводит в честь дня рождения владельца Таицкой усадьбы Александра Демидова. Гости фестиваля погружаются в атмосферу давно ушедших эпох, от дворянского бала или народных ремесел до советского парка культуры и отдыха, знакомятся с колоритом разнообразных народных ремесел, наслаждаются прогулками и экскурсиями по старинному приусадебному парку.

История и современность снова переплелись в Демидовской усадьбе в минувшую субботу. Снова здесь проходил диалог с прошлым, который помогает всем нам лучше понимать настоящее. В этом сентябре на «Аллеях времен» впервые была представлена театральная постановка под открытым небом. Спектакль «Голоса времени» показал посетителям усадьбы государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» из Выборга.

Премьера постановки состоялась в год 80-летия Великой Победы. В спектакль, поставленный режиссером Алексеем Аммосовым, вошли музыкальные номера на музыку и стихи композиторов и поэтов довоенного времени, стихи С. Маршака и Ю. Левитанского, ассоциативные номера на песни В. Высоцкого. Постановка рассказывает историю героя, гражданина своей страны, который, не раздумывая, готов отдать жизнь ради других людей, страны и победы.

Фото: Парковое агентство Ленинградской области