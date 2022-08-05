«На Пушкинской»: под сенью Исаака Шварца

Хотя эта сцена на улице Пушкинской в Сиверской совсем еще молодая (ей всего два года), она уже пропитана духом искусства. Здесь выступают многие известные артисты, музыканты и творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Гатчины. Музыкальный фестиваль «На Пушкинской» стал очередным интересным проектом мемориального дома-музея Исаака Шварца, давая возможность продемонстрировать свои таланты всем творческим людям.

Среди участников пилотного музыкального фестиваля были как совсем молодые, начинающие музыканты, так и заслуженные деятели культуры, лауреаты музыкальных конкурсов самых разных уровней.

Концерт открыла самая юная участница, девятилетняя Ира Заботина, которая исполнила на фортепиано «Менуэт» композитора Жана-Филиппа Рамо. В этот день на сцене дома Исаака Шварца также порадовали своими выступлениями автор-исполнитель Игорь Хлыстов, Игорь Петрачков (скрипка) и Михаил Субботин (гитара), Виктория Огороднова (фортепиано) и Ульяна Власова (вокал), Виктория Заботина (фортепиано), Ольга Образцова (вокал) и Владимир Логинов (фортепиано), Федор и Максим Мельниковы (мелодика, рояль), Варвара Шунгина (фортепиано), автор-исполнитель Ирма Пеннонен, Татьяна Печкаева (фортепиано), Людмила Шутова-Салькова (вокал) и Лилия Салькова (фортепиано), Светлана Захарова (вокал), Дина Журавлева (вокал) и Олег Токарев (фортепиано), Геннадий Никонов (труба), квартет преподавателей Сиверской школы искусств им. И. Шварца.

Все участники 1-го Музыкального фестиваля «На Пушкинской» получили памятные дипломы в честь рождения нового интересного проекта. Организаторы фестиваля выражают надежду, что такие встречи станут прекрасной ежегодной традицией, тем более, что рождается она на благословенной сиверской земле, где жил и творил Исаак Шварц.

Увидеть трансляцию 1-го Музыкального фестиваля «На Пушкинской» можно на странице сообщества «Мемориальный дом-музей Исаака Шварца» ВКонтакте: Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца (vk.com)

Подготовила Юлия Лысанюк