Гатчинский дворец отметил 260-летие
6 июня Гатчинский дворец отметил 260-летие со дня основания. Праздничная программа также дала старт летнему сезону музея-заповедника.
«Для нас, гатчинцев, и для многих россиян Гатчина — начало начал. Гатчина — это место силы. Мы с любовью, радостью и благодарностью передаем из поколения в поколение ее уникальную историю, которой гордились, гордимся и которой, уверена, будут гордиться наши потомки», — отметила глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим.
В течение дня на территории дворцово-паркового ансамбля проходили выступления военных оркестров, работали тематические площадки, посвященные истории российской армии и флота.
На плацу возле памятника императору Павлу I состоялась презентация экспозиции артиллерийских орудий в сопровождении сводного коллектива Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А. Римского-Корсакова Военно-морского флота России и военного оркестра Ленинградской военно-морской базы.
Одним из центральных событий дня стало открытие после реставрации двора Кухонного каре. Для посетителей впервые за долгое время стало доступно обновленное пространство, где представили в том числе и ресторан «Царская усадьба».
После завершения реставрационных работ был открыт и Горбатый мост. Торжественная церемония прошла у Чесменского обелиска.
Завершился праздник гала-концертом на Серебряном лугу. В нём приняли участие пять военно-морских оркестров: Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова, Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы, оркестр Военно-морской академии имени адмирала Н. Г. Кузнецова, оркестр Военно-морского института Морского корпуса Петра Великого и оркестр Нахимовского военно-морского училища.
Праздничные мероприятия прошли в рамках Года петербургской культуры и вошли в культурную программу Петербургского международного экономического форума, а летний сезон продолжится концертами, выставками и другими культурными событиями.
Анастасия Сергеева
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