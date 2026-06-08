Сиверчанки стали дипломантами фестиваля «Гринландия»

Он объединил 3375 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Конкурс объединил людей, которые разделяют общие ценности – патриотизм, уважение к истории, культуре и традициям России.

Авторитетное жюри, сопредседателями которого стали заслуженный артист РФ Сергей Трофимов и заслуженный деятель искусств РФ Александр Шаганов, каждый месяц подводило итоги и определяло дипломантов. За семь месяцев творческого марафона в общей сложности ими стали 222 участника, из их числа были выбраны 15 лауреатов.

В этом фестивальном сезоне главными темами заочного конкурса стали подвиг наших

предков в годы Великой Отечественной войны, героизм современных защитников Родины, выполняющих свой долг в зоне СВО, единство народов России. Фестиваль «Гринландия» и конкурс «Отчизны верные сыны» стали важными платформами для выражения этих идей, привлекая внимание к многообразию культурного наследия и патриотическим ценностям.

Дипломантами конкурса стали Вероника Трубникова и Мария Микляева - наши землячки из поселка Сиверский.

– Фестиваль «Гринландия» – уникальное культурное явление, объединяющее талантливых людей со всей России, – говорит председатель фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук. – Наш святой долг знать свою историю, извлекать из нее уроки, сохранить связь времен и передать эстафету памяти подрастающему поколению. И один из самых простых способов достучаться до сердец – это стихи и песни.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.