Мариенбург приглашает в гости!
В Гатчине запустили новый формат исторических экскурсий, где город превращается в театр, а его жители — в действующих персонажей прошлого.
В Мариенбурге стартовал культурно-познавательный проект «Времён связующая нить», который реализует АНО «Загвоздка» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторы идеи — активисты ТОС «Наш дом Мариенбург».
Школьники становятся главными героями необычного путешествия во времени. Вместо классической экскурсии — погружение в атмосферу дореволюционной Гатчины: на вокзале гостей встречает дежурный по станции в форме XIX века, по улицам проходят барышни в кринолинах, а старые дома, усадьбы и слободы становятся декорациями ушедшей эпохи.
Здесь каждый может примерить на себя роль егеря, горожанина или светского жителя той эпохи, став частью её повседневной жизни и традиций.
Чтобы попасть на экскурсию, нужно заранее записаться в сообществе — количество мест ограничено.