Мариенбург приглашает в гости!

В Мариенбурге стартовал культурно-познавательный проект «Времён связующая нить», который реализует АНО «Загвоздка» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторы идеи — активисты ТОС «Наш дом Мариенбург».

Школьники становятся главными героями необычного путешествия во времени. Вместо классической экскурсии — погружение в атмосферу дореволюционной Гатчины: на вокзале гостей встречает дежурный по станции в форме XIX века, по улицам проходят барышни в кринолинах, а старые дома, усадьбы и слободы становятся декорациями ушедшей эпохи.

Здесь каждый может примерить на себя роль егеря, горожанина или светского жителя той эпохи, став частью её повседневной жизни и традиций.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно заранее записаться в сообществе — количество мест ограничено.