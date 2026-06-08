В Приоратском парке стартует фестиваль "Лето.Парк.Кино."

В сезоне 2026 года в парке пройдут показы спортивных драм «Первый на олимпе» и «Роднина», остросюжетного детектива «Красный шелк», душевных и трогательных киноальманахов «Иваново счастье» и «Петербург. Только по любви» и другие. Для юных гостей фестиваля покажут современные детские фильмы «Горыныч», «Пальма 2», «Легенды наших предков», «Каруза», а также сборники от Союзмультфильма. Среди советских кинокартин можно будет увидеть «Самую обаятельную и привлекательную», «Влюблен по собственному желанию», «Мэри Поппинс, до свидания!» и другие. В Ночь кино на площадке фестиваля пройдет показ фильмов «Чебурашка 2», «Буратино» и «Ангелы Ладоги».

Помимо кинопоказов в рамках фестиваля можно будет принять участие в тематических квизах, проверив свои знания о кино и музыке, в творческих мастер-классах, а на летней эстраде выступят музыканты и исполнители разных жанров. Квизы и мастер-классы в 15:00, детская программа в 16:00, вечерний показ в 19:00.

Открытие фестиваля состоится 13 июня. В 18:00 для гостей фестиваля выступит Вера Егорова & THE BIG BUDDY BAND – виртуозный джазовый коллектив из Петербурга.

Вход свободный. Место проведения: Гатчина, Приоратский парк, поляна за школой (улица Чкалова, д. 2).

Фестиваль «Лето.Парк.Кино.» проводится Парковым агентством Ленинградской области с 2020 года при поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области. В этом сезоне партнерами фестиваля выступают ведущие кинокомпании страны: Централпартнершип, Мосфильм, Ленфильм, Союзмультфильм, СТВ, RED PEPPER, MIRFILM, nota bene.

Расписание и программа кинопоказов на весь сезон на сайте: https://letoparkkino.ru