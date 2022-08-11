Молодёжь танцует хип-хоп и рисует граффити

200 молодых исполнителей хип-хопа, брейкинга, воркаута и паркура, любители граффити и скейтбординга представят свои выступления экспертов уличной культуры.

«В Ленинградской области очень много талантливых ребят — атлетов, танцоров, художников. В прошлом году они стали участниками двух региональных фестивалей — «Ладога» и «Молодость». В этом году представители уличной культуры участвовали в фестивале «Кубок Петра», который прошел в рамках гастрономического праздника «Корюшка идет!». Эти мероприятия дали старт развитию уличной культуры в регионе, помогли отметить важность развития уличной культуры и выделить его в отдельное направление в молодежной политике. Сегодня мы формируем экосистему из представителей уличной культуры, органов власти и бизнеса для гармоничного взаимодействия», — отметила председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Впервые в рамках фестиваля пройдет региональный этап международной конкурс–премии уличной культуры и спорта «КАРДО», в которой могут принять участие ребята из Ленинградской области. Победители получат призы и подарки, а участники, занявшие первое место, смогут представить Ленинградскую область на международной конкурс–премии уличной культуры и спорта «КАРДО», которая пройдет в Белгороде с 7 по 11 сентября.

Организатором регионального фестиваля «Молодость» выступает комитет по молодежной политике Ленинградской области и региональный Ресурсный добровольческий центр, созданный в 2020 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».