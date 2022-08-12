Государство и гражданское общество – против коррупции

«Мы понимаем, что бороться с коррупцией государство не должно в одиночку, нужно обязательно, чтобы к этой борьбе подключалось гражданское общество и его представители. И сегодняшняя встреча по объединению усилий государства и гражданского общества в борьбе с коррупцией поможет нам найти тот совместный путь, по которому мы сможем рекомендовать пойти общественным организациям, чтобы получить результат. Мы не рассчитываем на быстрый результат, но уверены, если идти последовательным путем, победа будет за нами», ― отметил председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.

На круглом столе рассматривались формы антикоррупционного взаимодействия государства и общества на примере областного комитета по молодежной политике, обсуждались возможности использования механизмов обратной связи (платформа обратной связи и инцидент–менеджмент) как инструмента сдерживания коррупции. Представители комитета общественных коммуникаций рассказали участникам круглого стола о том, как выстроена работа по предупреждению возникновения конфликта интересов при организации конкурсного отбора по предоставлению грантов Губернатора Ленинградской области.

Руководители общественных организаций области рассказали о своем опыте противодействия коррупции, правовых основах и практике общественного антикоррупционного контроля и представили проект «Правовое информирование и правовое просвещение населения», реализуемый при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.