«Школа медицинских клоунов» приглашает на учебу

Клоуны в больничных палатах… Ещё 10 лет назад это явление вызывало недоумение, а сейчас врачебное сообщество активно поддерживает развитие такого направления, как медицинская клоунада. Специально обученные красноносые специалисты работают с детьми, навещая юных пациентов в тяжёлых отделениях детских больниц, хосписов, пунктов временного размещения беженцев. Первыми в России стали работать не только с детьми, но также и со взрослыми сотрудники АНО «ЛенЗдравКлоун». Это уникальная некоммерческая организация существует с 2012 года и интегрирует клоунов в систему здравоохранения России.



«Наша задача - сделать медицинских клоунов частью мультидисциплинарных команд в различных учреждениях как для оказания эмоциональной помощи пациентам и их семьям, так и для помощи врачам улучшить результаты лечения в целом» - прокомментировала Надежда Лауниц, учредитель и руководитель организации.



«Медицинская клоунада - это система эмоциональной поддержки пациентов, состоящая в регулярном посещении детей и взрослых профессиональными клоунами. Доказано, что эмоциональный настрой пациента играет в лечении важную роль. Наши клоуны отлично справляются с задачей снижения тревожности, что благотворно влияет на процесс выздоровления и реабилитации» - рассказывает Ольга Руденко, директор по фандрайзингу организации.



Красноносые специалисты этой организации сейчас работают в 6 городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Аксай, Краснодар, Сочи. Для клоунов это именно работа, а не волонтёрство. Регулярно поступают запросы с приглашением к сотрудничеству от новых больниц из разных городов, поэтому команда приняла решение расширяться. Сейчас уже объявлен набор желающих пройти обучение в «Школе медицинских клоунов» и к участию приглашаются все желающие.



Примерить клоунский нос может каждый, кто чувствует в себе силы и желание обучаться искусству общения и импровизации. «Даже если Ваша основная деятельность не связана с творчеством, но легко удаётся найти контакт с детьми и взрослыми разного возраста - добро пожаловать» - говорит Лерика Пивненко-Лукина, цирковой и медицинский клоун, ведущая «Школы клоунов». Её поддерживает коллега, педагог и тренер, Катерина Хлебникова: «Главная задача клоунов - приходить в больницы не жалеть, а дружить - этому мы Вас и научим!»



На «вступительных экзаменах» будущие студенты познакомятся со своим внутренним клоуном, научатся слышать себя и партнёра, находить выход из критических ситуаций. Отборочные туры пройдут в 3-х городах: Москва - 20 и 21 августа, Санкт-Петербург - 20 августа, Краснодар - 21 августа. Необходимо выбрать один день, прийти к началу тренинга в удобной одежде и со сменной обувью. Кандидатов, успешно прошедших отборочный тур и готовых присоединиться к команде медицинских клоунов, пригласят на бесплатное обучение, которое будет проходить в столице три дня в месяц (пятница, суббота, воскресенье) с сентября по декабрь 2022. Проезд, проживание и питание участники оплачивают самостоятельно. Регистрация на отборочный тур обязательна - количество мест ограничено! Заполнить анкету можно по ссылке: https://lenzdravclown.timepad.ru/event/2138048/



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.



Проведение «Школы медицинских клоунов» также возможно благодаря спонсорской поддержке Клиники заботы о зрении «3Z», Агентству недвижимости «ЛЕТО», «Тандем-проекту».