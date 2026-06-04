Где отключат свет в Гатчинском округе 5 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
05.06.2026 с 10.00 до 17.00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона).
05.06.2026 с 10.00 до 17.00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево (частично);
д. Большое Верево (частично);
тер. СНТ Зайцево;
п. Володарский Водопровод;
тер. Промышленная зона;
Орловские ключи.
05.06.2026 с 10.00 до 17.00
Сиверское ТУ:
п. Дружноселье.
05.06.2026 с 10.00 до 17.00
Елизаветинское ТУ:
д. Вероланцы;
д. Новая;
д. Шпаньково;
д. Новая;
тер. ДНП Елизавета;
тер. СНТ Красная Нить.
05.06.2026 с 10.00 до 15.00
Сусанинское ТУ:
п. Сусанино.
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