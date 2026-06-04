Где отключат свет в Гатчинском округе 5 июня

По инициативе совета ветеранов, ТОС «Наш дом Мариенбург» и дворцового реставратора Александра Перепечина забытый дот Красногвардейского укрепрайона на Садовой улице в Гатчине превратился в памятное место. Совместными усилиями общественников, ветеранов, школьников и муниципалов эту долговременную огневую точку привели в порядок, и теперь предстоит изучить ее историю.