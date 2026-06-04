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Где отключат свет в Гатчинском округе 5 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

05.06.2026 с 10.00 до 17.00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона).

 

05.06.2026 с 10.00 до 17.00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево (частично);

д. Большое Верево (частично);

тер. СНТ Зайцево;

п. Володарский Водопровод;

тер. Промышленная зона;

Орловские ключи.

 

05.06.2026 с 10.00 до 17.00

Сиверское ТУ:

п. Дружноселье.

 

05.06.2026 с 10.00 до 17.00

Елизаветинское ТУ:

д. Вероланцы;

д. Новая;

д. Шпаньково;

д. Новая;

тер. ДНП Елизавета;

тер. СНТ Красная Нить.

 

05.06.2026 с 10.00 до 15.00

Сусанинское ТУ:

п. Сусанино.

 