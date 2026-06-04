Дом, в котором согреваются сердца

Гостями Дня открытых дверей стали родители и опекуны особенных детей, социальные партнеры, представители администрации, депутаты, представители некоммерческих общественных организаций, директора социальных учреждений Ленинградской области, бывшие руководители и сотрудники Дома реабилитационного проживания (ДРП, в недавнем прошлом – ПНИ). Своими глазами они увидели, как здесь проходит жизнь, пообщались с командой ДРП.

Главное — поддержать семьи и детей

Как рассказала директор Гатчинского Дома реабилитационного проживания Мария Ларионова, главная цель Дня открытых дверей – показать, что Дом стал пространством, открытым для всех.

- Наша целевая аудитория – подросшие дети с особенностями здоровья, которым исполняется 18 лет и для кого, начиная с этого, закрываются практически все образовательные учреждения, – подчеркнула Мария Анатольевна. – Это очень серьезная проблема. Наша задача – показать жителям Гатчинского округа, что у них есть открытое пространство, точка притяжения, куда они могут обратиться, где могут социализироваться, найти друзей, почувствовать себя нужными, приобрести профессию или занятие по душе, где они могут чувствовать себя в безопасности. При этом они не являются жителями нашего Дома, а просто приходят сюда, когда есть возможность. У нас много партнеров, среди которых и некоммерческие организации, которые делают жизнь наших подопечных гораздо более разнообразной и насыщенной.

Инклюзивное волонтерство

В беседке перед главным зданием ДРП можно было познакомиться с направлениями, которыми на сегодняшний день гордятся его сотрудники: творчество, спорт, инклюзивное волонтерство.

- На базе нашего ДРП создан первый в Ленинградской области инклюзивный отряд волонтеров, – рассказала заместитель директора по реабилитационной работе Ольга Нартова. – У нас живут люди, которые считаются получателями социальных услуг, но при этом они сами с готовностью оказывают помощь другим. Наш отряд начинался с внутреннего волонтерства: самые самостоятельные жители ДРП гуляют с маломобильными людьми, общаются с ними, читают им книги. Сейчас деятельность нашего отряда вышла за рамки учреждения. Наши инклюзивные волонтеры помогают бойцам СВО, участвуя в плетении маскировочных сетей. Мы печем печенье для раздачи подопечным благотворительного фонда «БлагоДари», ходим в гатчинскую библиотеку «Чудо» переплетать книги. Наши волонтеры участвуют в городских мероприятиях, например, в Гатчинском полумарафоне. Зимой помогают расчищать дорожки у гатчинских школ.

На базе учреждения можно получить профессию рабочего по уборке территории и помещений. Обучение проходит по программе областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции с последующей выдачей удостоверения государственного образца.

- Среди главных проектов, которые мы реализуем, – транзитное трудоустройство, – сказала Ольга Викторовна. – То есть мы трудоустраиваем в свой же штат тех наших жителей, кто получил удостоверение об освоенной профессии. За каждым закрепляем наставника. Наша главная задача – вывести наших жителей на внешний рынок, к внешним работодателям. На сегодняшний день уже восемь человек работают за пределами нашей территории.

Живопись, нейрографика, тауматроп

Гостей Дня открытых дверей разбили на команды, для каждой из которых была проведена подробная экскурсия по территории ДРП. В этот день можно было познакомиться с выставленными на центральной аллее творческими работами жителей Дома: яркой графикой, живыми композициями, даже иконописью. Гости любовались великолепным яблоневым садом, за которым ухаживают сотрудники, волонтеры и сами проживающие. На территории ДРП также разбиты цветники, огород и ягодник, обустроены теплицы.

- Мы стараемся изменить формат жизни наших подопечных так, чтобы ДРП был не просто казенным учреждением, но настоящим домом для них, – сказал один из гидов. – Это уже и сейчас ощущается. Даже сами проживающие говорят, что многое в их жизни изменилось. Прежде это был интернат, то есть закрытое учреждение. Наша нынешняя задача – дать нашим жителям возможность жить полной жизнью, социализироваться, иметь возможность делать свой выбор, учиться принимать решения, чтобы они могли работать и за пределами нашего учреждения.

Концепция Дня открытых дверей была интересной и увлекательной. По всей территории разместились творческие локации с мастер-классами по различным видам декоративно-прикладного искусства, организованные сотрудниками ДРП, социальными партнерами и руководителями некоммерческих организаций. Гости и жители ДРП с удовольствием участвовали в создании композиций из живых роз и сирени, брошей в технике сухого валяния из шерсти, рисовали терапевтические работы в технике нейрографики и сортировали «крышечки доброты».

- Мы давно уже сотрудничаем с ДРП, – рассказала руководительница Центра спасения животных «Альтера Вита» Дарья Варламова. – Мы приходим в гости к ребятам, общаемся, занимаемся с ними. И они к нам приходят, с удовольствием знакомясь с нашими питомцами. Сегодня мы предложили жителям ДРП мастер-классы на экологическую тему. Среди них – изготовление тауматропа, старинной игрушки с эффектом оптического обмана. Нас всегда встречают здесь с искренней радостью, делятся с нами подробностями своей жизни, мнением, впечатлениями. Отдача всегда очень большая, и это очень приятно!

Спортивная жизнь

Большую роль в жизни обитателей Дома реабилитационного проживания играет спорт. На территории учреждения оборудована открытая спортивная площадка. В спортивный зал легко преобразуется и конференц-зал в главном корпусе. В День отрытых дверей гостям учреждения предложили познакомиться с играми народов мира, в которые увлеченно играют жители ДРП. Как рассказал тренер-преподаватель высшей категории Владимир Прилуцкий, в спортивное направление уже вовлечены более ста жителей ДРП – каждый четвертый (всего здесь проживает около 400 человек).

- Помимо игр народов мира, мы развиваем разные виды спорта: бадминтон, настольный теннис и многое другое, – рассказал Владимир Викторович. – Наша спортивная команда постоянно принимает участие в чемпионатах самого разного уровня, включая и официальные соревнования среди здоровых спортсменов. В этом году мы впервые приняли участие в гонках на лыжах и снегоступах в Нижнем Тагиле. Один из наших ребят стал чемпионом России.

Ключевое слово — милосердие

Дружит с Домом реабилитационного проживания и гатчинская команда «Волонтеры красоты», которую возглавляет руководитель Школы парикмахерского искусства Наталья Гасан.

- Мы очень любим сюда приходить, – сказала Наталья Гасан. – Здесь приятно даже просто находиться. Посмотрите, какая вокруг красота, как цветут яблони! Мне кажется, в каждом цветочке – душа этого Дома. Если раньше в нашем понимании ПНИ был местом, где живут больные люди, то сейчас это настоящий Дом для проживающих, который они любят и о котором заботятся. Я очень благодарна персоналу, который делает такое дело, опровергая старые стереотипы. Мы приходим сюда, чтобы сделать людей красивыми, ведь красота спасает мир. Уверена, созидание – это то, ради чего мы пришли на эту Землю.

Ключевое слово ко всему, что происходит в ДРП – милосердие. Так считает и заместитель директора по медицинской части, депутат совета депутатов Гатчинского округа Игорь Лозовский.

- Медицина в России изначально находилась на платформе милосердия, – сказал Игорь Федорович. – Дома милосердия для инвалидов строились у нас издавна. Наши проживающие чувствуют себя свободными, причем они сами определяют меру своей свободы. Понятно, что специалисты отслеживают каждую ситуацию, чтобы эта свобода не навредила самому человеку и окружающим. Наша задача – не смягчить страдания наших подопечных, а исключить их вообще. Можно смягчить жизнь, но страдания как субъективные ощущения недопустимы...

Особое мнение

Особое мнение о современном ДРП составили для себя те, кто непосредственно знаком

с проблемами людей с особенностями.

Как считает директор АНО «Особые ребята» Наталья Иванова, за последние три года жизнь в Доме реабилитационного проживания Гатчины очень изменилась.

- Это учреждение стало гораздо более открытым, – отметила она. – Даже люди, которые жили здесь годами и десятилетиями, изменились: они более открыты, больше улыбаются, активно принимают участие в занятиях. Я сама провожу здесь занятия, и нас всегда ждут с нетерпением. Наши «особые» дети ходят сюда на дневное отделение, находясь здесь с утра до вечера, как в детском саду. Для родителей это огромная поддержка, потому что ребята у нас реально тяжелые. Они не могут оставаться одни. Чтобы они не остановились в развитии, их нужно постоянно тормошить и развивать. При этом им нужна именно полезная занятость. Наши дети могут быть полезны для общества,

и мы находим, как и чем их занять. И здесь с ними постоянно занимаются именно в этом направлении. Так, например, наши ребята проходят здесь обучение клинингу. А мы уже отрабатываем с ними эти навыки на разных городских площадках.

Одним из почетных гостей Дня открытых дверей стала председатель регионального отделения «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», советник губернатора Ленинградской области по социальным вопросам и здравоохранению Оксана Громова.

- С этим учреждением у нас давно сложились дружеские отношения, – сказала Оксана Харитоновна. – За последние несколько лет здесь произошли потрясающие изменения – как изнутри, так и снаружи. Совершенно преобразилась территория вокруг Дома, и очень приятно, что в заботу о ней включены и проживающие. Внутри учреждения стало гораздо уютнее, даже в том отделении, где пребывают самые тяжелые проживающие. У специалистов ДРП, помимо профессиональных качеств, присутствует человечность – это очень важно.

Юлия Лысанюк