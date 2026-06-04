Сиверский ресурсный центр готовится к ремонту

Готовится к ремонту и Центр помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья «Сиверский ресурсный центр по содействию семейного устройства».

Но прежде чем зайдут ремонтники, из помещений необходимо вынести мебель и оборудование. А для этого нужны сильные мужские руки. Помочь ресурсному центру откликнулись крепкие гатчинские ребята из общественного объединения «Русская община». Помощь социальным учреждениям, детям для них норма жизни. И в Сиверскую они приезжают уже не первый раз.

На официальной страничке Сиверского ресурсного центра в VK педагоги тепло поблагодарили своих помощников:

- От всего сердца выражаем искреннюю благодарность «Русской общине» Гатчины за неоценимую помощь в подготовке нашего центра к предстоящему ремонту. Ваша команда проделала поистине колоссальную работу, подготовив группы к ремонтным мероприятиям. Мы глубоко признательны за выполнение задачи, которая казалась нам непосильной. Мы очень рады и гордимся нашим плодотворным сотрудничеством!

Татьяна Можаева