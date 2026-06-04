Как дот в Мариенбурге вернули в строй

В ноябре прошлого года в совет ветеранов микрорайона Мариенбург города Гатчины с предложением создать памятник защитникам Красногвардейского укрепрайона обратился житель Мариенбурга, реставратор музея-заповедника «Гатчина» Александр Перепечин. Мемориал было предложено организовать на территории заброшенного дота на улице Садовой.

Инициативу поддержали совет ветеранов, ТОС «Наш дом Мариенбург», Гатчинское отделение Ассоциации ветеранов СВО и школа № 7. На совместном совещании Александр Перепечин, председатель совета ветеранов Лариса Царькова, заместитель директора школы № 7 Елена Буйлова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Игорь Петрушенко, представители совета ТОС Галина Везико и Виктор Тихомиров приняли решение о проведении ряда работ. Необходимо было очистить и благоустроить дот и прилегающую территорию, подготовить исторический материал и экспонаты. Было решено к разработке дизайна памятного места привлечь студентов СПбГАСУ, а школьников, молодежь и других жителей – к реализации общей идеи и уходу за мемориалом.

По результатам встречи в адрес главы администрации Гатчинского округа было направлено совместное обращение с просьбой поддержать инициативу и оказать содействие в реализации.

За дот взялись всем миром и в апреле под руководством активистов проекта «Времен связующая нить» провели масштабный субботник. В течение двух дней дети и взрослые расчищали дот. В первый день пришли старшеклассники мариенбургской «семерки» вместе с педагогами – собрали 13 больших мешков мусора внутри дота и на территории.

При расчистке помещения обнаружили старинную икону, возможно, изображение Спасителя с раскрытой книгой. По мнению Александра Перепечина, икона датируется XVIII веком. К сожалению, реставрации она не подлежит, но принято решение вернуть икону назад в дот, когда он будет полностью подготовлен.

На уборке к школьникам присоединились члены Мариенбургского совета ветеранов, общественники, активисты, сотрудники музея «Красногвардейский укреп-район». Людмила Чиринскайте подчеркнула важность этой работы с исторической точки зрения: «Каждый открытый дот, о котором мы узнаем, влечет за собой работу по изучению истории сооружения. И знаете, история этого дота начинается именно сейчас, несмотря на то что ему уже 85 лет. Именно сегодняшний день побудил нас всех попытаться узнать, как и что здесь происходило. Поэтому такая работа для музея очень ценна».

Александр Перепечин живет неподалеку от дота, и судьба забытого оборонительного сооружения волновала его давно. «Я лет восемь назад пришел сюда первый раз, сделал надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто», – рассказывает Александр Вениаминович. – Но тогда всё говорило о том, что многое как раз забыто. Здесь был сарай, местные жители хранили картошку. А потом мне как-то обидно стало за это. В общем, сходил в совет ветеранов, поговорили... И вот мы тут все собрались. Я обновил надпись, теперь она к месту. Очень рад, что пришли школьники: они запомнят это событие на всю жизнь, детям своим передадут».

Школьники, преподаватели и родители учеников «семерки» поработали на совесть. Дот подмели начисто, до бетона, соорудили временную дверь, бойницу прикрыли изнутри и повесили на дверь замок. Перед дотом разбили клумбу, посадили цветы. Организаторы проекта выразили особую благодарность заместителю директора школы по воспитательной работе Елене Буйловой и руководителю школьного музея «Наследие» Ирине Бушуевой, организовавших участие ребят в субботнике.

На второй день уборку продолжили активисты-общественники и жители окрестных домов. К работам подключилась «тяжелая артиллерия»: заместитель директора Гатчинского УБДХ Константин Фролов приехал узнать, какая требуется помощь, и в ход пошла спецтехника. Корчевальная машина изничтожила пни, грейдер убрал оставшиеся корни деревьев, железобетонный столб и разный строительный мусор. Мусор загрузили в самосвал, участок разровняли. Декоративные кусты, окультуренные на субботнике, остались нетронутыми – специалисты УБДХ, как всегда, сработали ювелирно. Руководил процессом начальник дорожного участка Михаил Рахматуллин.

С помощью техники территорию дота подготовили к земельным работам. Активисты сразу приступили к посадкам и первым делом посадили к Дню Победы сирень – символ победного мая 1945-го. Вечером 7 мая у дота собралась дружная команда с садовым инструментом. Людмила Чиринскайте рассказала о сортах сирени, выбрали место, куда сажать кусты. А саженцы подарила жительница Гатчины Татьяна Бугрова: год назад она купила маленькие саженцы сирени, ухаживала за ними и с готовностью предложила для благого дела. В посадке участвовали все: школьники, ветераны, активисты. Жители Садовой улицы тоже не остались в стороне – помогли с поливкой.

Благоустройство территории будущего мемориала продолжилось. Сотрудники УБДХ подошли со всей ответственностью и выполнили данные обещания: завезли землю, разровняли участок и посеяли газонную траву, за что активисты Мариенбурга выразили благодарность начальнику участка зеленого хозяйства УБДХ Веронике Сохраняевой. А супруги Перепечины посадили саженцы елей, и под рукой Александра Вениаминовича ярче проступили крупные белые буквы на стене дота: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Теперь, как говорят общественники, дело за малым: найти ресурсы для продолжения благоустройства и провести исторические изыскания – попытаться узнать судьбу защитников дота. Вероятно, миссия будет возложена на Музей Красногвардейского укрепрайона и школьников. Дот на Садовой улице должен стать настоящим воинским мемориалом – в память героических защитников гатчинской земли.

Благодаря жителям Мариенбурга – истинным патриотам, радеющим о своей малой родине, еще одна долговременная огневая точка – памятник мужеству бойцов Красногвардейского укреп-

района – вышла из небытия и заняла достойное место в ряду немых свидетелей кровопролитных битв на гатчинском рубеже.

Екатерина Дзюба

Фото ТОС «Мариенбург»