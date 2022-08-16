Главное - не разнимать соединённых рук!

Гатчинский «Хоровод мира» в очередной раз стал частью большого фестивального движения «Хороводы России», которое ежегодно собирает масштабные акции на крупнейших площадках нашей страны. Для инициаторов этого движения старинный русский хоровод стал сразу двойным символом - единения русского народа и дружбы самых разных народов России.

Фестиваль «Хороводы России» - союзный. 15 августа 2022 года в большой хоровод дружбы и мира одновременно встали тысячи людей в более чем семидесяти городах России и дружественных стран. Один из самых грандиозных хороводов прошел в этот день на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На фестиваль в Северную столицу приехали финно-угорские, карельские, волховские творческие коллективы.

Как рассказала руководитель клубных формирований Школы третьего возраста Ольга Смирнова, гатчинский «Хоровод мира» был подготовлен и организован при поддержке грантового проекта «Организация деятельности Университетов третьего возраста». Причем хороводная акция прошла не только в Гатчине, но и, одновременно, в других поселениях Гатчинского района — Войсковицком, Пудостьском, Сиверском.

- Этот наш проект поддержала администрация Гатчинского района, за что ей огромное спасибо, - говорит Ольга Смирнова. - Кроме того, мы сотрудничаем с Парковым агентством, Гатчинским Дворцом молодежи и многими предприятиями Гатчины, которые помогают нам проводить наши праздники.

В рамках еще одного проекта «Энергия творчества», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, волонтеры провели мастер-классы и изготовили реквизит для проведения праздника: венки для ведущих, полевой букет из ростовых цветов, а также красочные костюмы и головные уборы.

Отметим, что хороводы, которые водят в Гатчине и стар, и млад — не просто кружение на лужайке в ярких народных костюмах. К участию в хороводном движении в Гатчинской школе третьего возраста подходят серьезно и основательно, основываясь на теоретической и практической базе.

- Просто замечательная акция! - говорит первый руководитель Гатчинской Школы третьего возраста Нина Ивановна Савицкая. - Все, что связано с игровой и хороводной деятельностью на воздухе, однозначно полезно для здоровья людей самого разного возраста. Для пожилого человека вообще очень важно общение — по поводу и без особого повода, к тому же в таких акциях собирается сразу несколько поколений. Надо отдать должное руководителю Гатчинской Школы третьего возраста Татьяне Анатольевне Кучер, которая бережно сохраняет все хорошие традиции, которые когда-либо начинались в нашей школе.

Среди тех, кто наиболее активно готовился к участию в хороводной акции - руководитель танцевальной студии «Людмила» Людмила Семенова.

- Изначально на Руси хоровод — магический народный танец в самом хорошем смысле, - говорит Людмила Петровна. - Хоровод — это когда люди объединяются в круг, чтобы собрать воедино свою положительную энергию. При этом участники заряжаются этой доброй энергией друг от друга. Обратите внимание, в хороводе никто не бывает грустным — все улыбаются, все в замечательном настроении, все в позитиве!

На каждом таком народном празднике Школы третьего возраста всегда обращают на себя внимание костюмы участников. На многих женщинах — яркие сарафаны и платья, выполненные в традициях русского костюма, как правило, из натуральных тканей и с соответствующей вышивкой или принтами.

Как рассказали волонтеры Школы третьего возраста, такие наряды были приобретены или сшиты участницами специально для хороводов и других подобных проектов. И действительно, женщина в таком свободном, легком, «дышащем» платье чувствует себя совсем иначе, чем в современном городском одеянье. К тому же, такие платья смотрятся очень эффектно и необычно, особенно на фоне парковой зелени. Кстати, к хороводным акциям Школы третьего возраста все чаще присоединяется и мужчины, которые с не меньшим удовольствием носят льняные рубашки-косоворотки.

«Хоровод мира» от Гатчинской школы третьего возраста на этот раз получился очень большим, заняв чуть ли не всю огромную поляну у водонапорной башни в Приоратском парке. Кстати, гостями гатчинцев и участниками хоровода на этот раз стали коллеги «серебряных» волонтеров — делегация из Сланцевской Школы третьего возраста.

Играли, танцевали и от души веселились все. Особенно приятно было, что участие в хороводе приняли люди самых разных поколений. Снова присоединились к хороводу давние друзья «серебряных» волонтеров — ребята из Гатчинского Дворца молодежи. Молодые бойцы Губернаторского отряда при ГДМ на этот раз щеголяли в новенькой рабочей форме, при этом ничуть не выбиваясь из общей праздничной картины. Ведь самое главное на таких встречах — радостные улыбки, атмосфера доверия и соединенные в танце руки, которые, как говорят знатоки хоровода, нельзя разнимать ни при каких его поворотах и фигурах.

Юлия Лысанюк