Ленобласть и Узбекистан: совместная подготовка кадров

Об этом шла речь во время Ташкентского международного миграционного форума с 18 по 20 мая, в котором приняла участие делегация комитета по труду и занятости Ленинградской области совместно с представителями бизнеса и Союза «Миграционный альянс».

На форуме подписано 2 меморандума о взаимопонимании с Агентством миграции при Кабинете министров Республики Узбекистан и Хокимиятом Ташкентской области.

Определены ключевые направления сотрудничества:

— Установление взаимовыгодных связей в сфере занятости;

— Стимулирование контактов между деловыми кругами и профильными организациями;

— Проведение совместных консультаций, семинаров и конференций.