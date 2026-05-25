Ленобласть и Узбекистан: совместная подготовка кадров
Ленинградская область будет готовить на территории Узбекистана специалистов для строительства крупнейших объектов в 47 регионе. Это позволит привлекать квалифицированные кадры напрямую, с соблюдением всех стандартов и сертификации.
Рубрики: Экономика
Об этом шла речь во время Ташкентского международного миграционного форума с 18 по 20 мая, в котором приняла участие делегация комитета по труду и занятости Ленинградской области совместно с представителями бизнеса и Союза «Миграционный альянс».
На форуме подписано 2 меморандума о взаимопонимании с Агентством миграции при Кабинете министров Республики Узбекистан и Хокимиятом Ташкентской области.
Определены ключевые направления сотрудничества:
— Установление взаимовыгодных связей в сфере занятости;
— Стимулирование контактов между деловыми кругами и профильными организациями;
— Проведение совместных консультаций, семинаров и конференций.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.