Президент Владимир Путин встретился в Кремле с выпускниками программы «Время героев»

За два года 70 участников программы получили назначения на государственные должности, среди которых трое стали руководителями регионов.

«Я в свое время обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», — подчеркнул глава государства.

Инициатива проведения данной программы была запущена по указанию Президента в феврале 2024 года. Первый набор, состоящий из 83 человек, начал обучение в мае того же года. Основная задача — подготовка управленцев из числа участников спецоперации для их последующей работы в государственных органах.

В Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко реализуется кадровая программа «Герои Команды 47». В этом году стартовал второй поток по направлению «Педагогика», целью которого является подготовка наставников из числа защитников для молодежи. За образец взята федеральная программа «Время героев».