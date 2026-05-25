В Ленинградской области по президентской программе догазификации подключены 38 тысяч домовладений
22 мая в Ленинградской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. Как доложил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям Максим Васильченко, в Ленинградской области 38 тыс. домовладений подключены к сетевому газу в рамках президентской программы догазификации.
«С начала действия программы принято 59,4 тысячи заявок на догазификацию, заключено 58,4 тысячи договоров, 49,7 тысяч из которых уже исполнены, до участков проведены сети газораспределения», — отметил Максим Васильченко.
Ленинградская область стабильно входит в число регионов-лидеров по темпам догазификации. По итогам федерального рейтинга она занимает второе место по потенциалу догазификации среди субъектов первой группы (всего в рейтинге участвуют 75 субъектов РФ). Кроме того, регион лидирует в рейтинге по количеству подключенных домовладений в Северо-Западном федеральном округе.
