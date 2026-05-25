Ленинградская область презентовала новый проект «Поход 47»

Проект «Поход 47» участникам сессии по ВКС представил директор дирекции ООПТ Ленинградской области Александр Силуянов.

«Поход 47» — логичное продолжение «Тропы 47» с акцентом на массовый спортивный туризм и физическую активность. В регионе создано 53 маркированных туристских тропы общей протяжённостью 433 км. Область предлагает законодательно разделить тропы на два типа: короткие — экологические для прогулок и протяжённые туристские от 5 км для однодневных и многодневных походов с экипировкой.

Такое разделение позволит системно развивать походное движение и отдых на природе, не смешивая разные форматы и правильно распределяя нагрузку на ООПТ.

Инфраструктурная база туристских троп Ленинградской области даёт основу для развития массового походного движения как вида спорта и физической активности. Проект предполагает подготовку организаторов походов в трудовых коллективах и вузах, расширение турклубов, издание путеводителей и систему поощрения активных туристов.

Опыт Ленинградской области был высоко оценён участниками сессии как комплексный и заслуживающий тиражирования.