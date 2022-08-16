В Терволово завершается строительство спорткомплекса

ФОКОТ - современная спортивная площадка, которая включает в себя футбольное поле, в зимнее время - хоккейную коробку, силовые тренажеры, брусья, турники, площадки для баскетбола и волейбола. Предусмотрены трибуны для зрителей.

За ходом строительства в рамках Народной программы партии «Единая Россия» наблюдает депутат Законодательного собрания Ленинградской области, координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Коняев. Очередная инспекция прошла в канун Дня строителя совместно с заместителем главы администрации Пудостьского сельского поселения Николаем Коугия.

Сергей Коняев провел осмотр площадки и проверил ход работ на объекте.

- До открытия комплекса осталось чуть больше месяца, завершить строительство планируется к концу сентября 2022 года, а значит, необходимо понимание, справляются ли строители, а если нет, то какая помощь может быть им оказана эффективно и оперативно. Открытия с большим нетерпением ждут наши жители, и мы не можем их подвести, - рассказал Сергей Коняев.