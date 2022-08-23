Аудитория госпабликов в Ленобласти превысила 760 тысяч человек

По информации ЦУР Ленобласти, в регионе действует уже более 350 госпабликов с общей аудиторией, превышающей 760 тысяч подписчиков. Прирост подписчиков во втором квартале 2022 года превысил 89 тысяч человек.

И если сегодня в них можно узнать актуальную информацию или задать интересующий вопрос, то в скором времени с помощью официальных страниц ведомств и учреждений можно будет получить различные Госуслуги.

Сейчас идет работа над тем, чтобы такая возможность появилась в соцсетях на страницах администраций городов, районов и социально значимых региональных органов исполнительной власти: в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта, культуры, молодежной политики.

Ход цифровой трансформации обсудили на форуме «Цифровая эволюция». «Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, соцсети, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», — подчеркнул заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

Сейчас количество госпабликов органов власти в России составляет 2938, аудитория превышает 50 млн человек. Активное участие в организации их работы в регионах принимают ЦУРы.