Кадровый центр Ленинградской области обучает участников СВО востребованным профессиям региона

Обучение по направлениям «водитель категории D» и «водитель категории C» активно проходят участники СВО. В рамках региональной поддержки шесть участников СВО в Луге получили удостоверения.

«Сотрудники Кадрового центра мне позвонили и предложили пройти обучение для трудоустройства. Я согласился, так как это было близко к моему дому, и дополнительные знания не помешают. Мне понравилось обучение на водителя: были теоретические и практические занятия. Конечно, были трудности, но мне всегда помогали наставники. Теперь осталось сдать экзамен в ГАИ и получить право водить автобусы!» – поделился мнением участник СВО Руслан.

Поздравить выпускников, сказать слова благодарности и торжественно вручить свидетельства об окончании обучения приехала Юлия Косарева – председатель комитета по труду Ленинградской области.

«Наша задача комплексно помочь каждому герою вернуться к мирной жизни и реализовать себя. Здесь важен комплексный подход к трудоустройству: открытые встречи с работодателями, бесплатное обучение и переобучение по интересным для участников СВО направлениям и психологическая поддержка в процессе поиска работы», – поделилась Юлия Косарева.

Бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям можно с помощью региональной поддержки или в рамках национального проекта «Кадры». Для жителей региона доступно более 100 программ переобучения по нацпроекту.