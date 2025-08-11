В Гатчине спасли парня, попавшего под поезд

Вчера утром в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу поступил мужчина 25 лет с травматической ампутацией левой стопы. Минуя приемный покой, Волосовская бригада скорой помощи доставила пострадавшего прямо в шоковую операционную. Пациент был нестабилен. Он лишился ноги на уровне между коленным и голеностопным суставом; рана была забинтована, повязка обильно пропиталась кровью, на верхней трети бедра был наложен жгут, пульсация подколенной артерии была ослаблена.

Как рассказал фельдшер скорой, около семи утра молодой человек, уснувший на рельсах в состоянии опьянения, угодил под товарный состав в районе железнодорожной станции Волосово. Машинист применил экстренное торможение, сигналил, но избежать наезда не удалось – парень находился под воздействием алкогольной анестезии и на сигналы не реагировал. Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего повезли в Гатчину.

…Дежурный хирург Сергей Родионов и врач-травматолог Родион Волыхин осмотрели рану: левая голень была травматически ампутирована в нижней трети, с обширным дефектом мягких тканей. Пациенту сразу же начали введение вазопрессорных препаратов и трансфузию компонентов крови в виде эритроцитарной взвеси и свежезамороженной плазмы. Гатчинские врачи связались с дежурным ответственным травматологом НИИ им. Джанелидзе: исходя из обстоятельств травмы, он рекомендовал ампутацию части поврежденной конечности.

Дежурные врачи Родионов и Волыхин согласовали план оперативного вмешательства с заведующим отделением травматологии-ортопедии Гатчинской КМБ Кириллом Турбиным и приступили к операции. Вместе с хирургом и травматологом в составе операционной бригады работали врач-анестезиолог-реаниматолог Анна Родионова, врач-реаниматолог Елизавета Быковская, операционная медицинская сестра Наталья Иванова и медсестра-анестезистка Тамара Авдонина.

Операция длилась около трех часов, и все это время состояние пациента было стабильно тяжелым. В результате оперативного вмешательства была сформирована культя левой голени на уровне верхней трети. К концу операции вазопрессорные препараты отключили и в стабильном состоянии пациента перевели в реанимацию отделения интенсивной терапии, где молодой человек пришел в себя и стал дышать самостоятельно.

Состояние его остается тяжелым – с учетом полученной травмы и проведенного оперативного вмешательства. Проводится антибиотикопрофилактика, коррекция электролитных нарушений, гастропротективная, гемостатическая и симптоматическая терапия. Пострадавший в ясном сознании, давление держится в норме.

- Операция позволила нам сохранить максимальное количество тканей левой нижней конечности. Состояние пациента стабильно, у него высокий реабилитационный потенциал, – прокомментировал Сергей Родионов – хирург, выполнявший операцию.

Как говорят медики, при благоприятном течении послеоперационного, восстановительного периода пациент будет направлен на протезирование. Ногу не просто максимально сохранили, но и сформировали культю под бионический протез.

«Релаксация» с употреблением психоактивных веществ дорого обошлась пациенту. К счастью, дежурная бригада медиков в обычной районной больнице оказалась на высоте…