Выставка «Здесь земля победами дышала…» – в Гатчине

В год 80-летия Победы музей подготовил передвижную выставку «Здесь земля победами дышала…», рассказывающую об этапах обороны Красногвардейска и героях, защищавших наши рубежи. С выставкой уже успели познакомиться жители Дружной Горки, Батово, Пудости, Сусанино и Больших Колпан. До конца августа посетить выставку можно в Гатчине в киноконцертном зале «Победа». Вход на выставку свободный.

Помним, гордимся!

С июля 41-го года, с началом войны, на территории Ленинградской области, через города и села, быстрыми темпами начали возводить линию укреплений для прикрытия ближних подступов к Ленинграду и защиты самого города от наступающего врага.

Строительство оборонительной полосы развернулось по линии Петергоф – Русско-Высоцкое – Красногвардейск и далее по левому берегу реки Ижоры до впадения в Неву.

Протяженность линии укреплений составляла более 160 км и включала в себя: долговременные огневые точки, долговременные земляные огневые точки, артиллерийские площадки, бронированные точки, железобетонные противотанковые надолбы. Длина противотанковых рвов составляла более 225 км, длина проволочных заграждений в три ряда составляла около 129 км.

Уже 23 июля приказом Главного командования войсками Северо-Западного направления для ускорения и улучшения качества работ было принято решение о разделении Красногвардейского укрепрайона на сектора: Центральный, Слуцко-Колпинский и Красносельский. В Центральном секторе находился город Красногвардейск (так тогда именовалась Гатчина).

Объем и масштаб оборонительных работ значительно выросли. В условиях активного наступления противника, вызванного быстрыми темпами его продвижения, граждане прилагали максимальные усилия для скорейшего завершения всех работ. Люди ежедневно трудились по 10–12 часов, кто-то работал непрерывно сутками – в зависимости от обстановки на том или ином участке.

В начале августа немецкие войска начали стремительное продвижение в направлении Красногвардейска, осуществляя маневр обхода оборонительной линии Лужского рубежа. Вследствие резкого ухудшения оперативной ситуации Красногвардейский укрепленный район был переведен в состояние полной боевой готовности. Однако завершить строительство всех запланированных фортификационных сооружений до начала активных боевых действий не удалось.

18 августа 1941 года 2-й батальон курсантов-пограничников Ново-Петергофского военно-политического училища войск НКВД под командованием А.А. Золотарёва вступил в первый бой с немецкими войсками в окрестностях станции Елизаветино. На следующий день, 19 августа, подразделение продолжило оборону, успешно отразив атаку врага близ деревни Шпаньково. К рассвету 20 августа курсанты закрепились на стратегической высоте вблизи деревни Большие Борницы, блокировав важное направление вдоль шоссе Волосово – Красногвардейск. Фланговые участки позиций 2-го батальона прикрывали подразделения двух рот 2-й гвардейской дивизии народного ополчения. С 20 по 23 августа защитники вели ожесточенные бои против многократно превосходящих сил неприятеля, сдерживая их продвижение ценой значительных потерь личного состава.

Вооруженные гранатами и бутылками с зажигательной смесью, курсанты-пограничники долгое время противостояли превосходящим силам противника. Свою задачу батальон капитана Золотарёва выполнил геройски. Удерживая шоссе, дал возможность нашим войскам и частям Ленинградской армии народного ополчения занять оборонительные позиции Красногвардейского укрепрайона.

В это же время за полтора часа боя у поселка Войсковицы рота тяжелых танков КВ под командованием старшего лейтенанта З.Г. Колобанова (1-й танковый полк, 1-й Краснознаменной танковой дивизии) уничтожила и повредила 43 танка противника, из них на счету экипажа Колобанова – 22 танка. Этот подвиг занесен в книгу рекордов Гиннеса и признается экспертами уникальным в военной истории.

Подразделения 267-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, несмотря на значительное преимущество противника, стойко держали оборону у деревни Пижма, постоянно подвергаясь атакам немецких частей. Деревня неоднократно переходила из рук в руки. Гарнизоны долговременных огневых точек, возглавляемые капитанами Ф.А. Карповым и М.В. Деминым, проявили исключительную стойкость и мужество, став символом массового героизма защитников Ленинграда. Кровопролитные бои за этот важный для обороны Красногвардейска населенный пункт продолжались вплоть до 9 сентября.

13 сентября – это день памяти и скорби для нашего города. В этот осенний день 1941 года Красногвардейск был оккупирован фашистами.

Группа бойцов-ополченцев из 267-го ОПАБ, которую возглавлял политрук А.С. Григорин, осталась прикрывать отступающие части. Днем 13 сентября григоринцы расстреливали из пулеметов гитлеровских мотоциклистов, показавшихся на проспекте 25 Октября. Группа укрывалась в двухэтажном доме на пересечении проспекта и Советской (ныне Соборной) улицы. В память об их подвиге на дома на улице Соборной установлена мемориальная доска.

Так, в результате упорного сопротивления советских солдат и ополченцев на Красногвардейском рубеже немецко-фашистскому командованию пришлось отказаться от «стремительного» захвата Ленинграда. Это позволило уберечь город от полного разрушения.

Память об этих событиях, о героях и их подвигах хранится в музее «Красногвардейский укрепрайон».

Активно музей работает и с детской аудиторией. Задача музея – помочь подрастающему поколению живо воспринимать сведения об истории нашей Родины, используя в том числе игровые, интерактивные приемы.

Сотрудниками музея была разработана интерактивная настольная игра «Почта полевая – почта фронтовая». Игра включает комплекс заданий и детализированное игровое поле-карту, позволяющее участникам познакомиться с подвигами героев, ключевыми военными событиями, а также предметами, представленными в экспозиции музея «Красногвардейский укрепрайон».

С началом учебного года музей готов не только проводить экскурсии по стационарной экспозиции, но и выезжать с интерактивными программами в школы и детские сады Гатчинского муниципального округа.