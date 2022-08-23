Если вы видите «вафельницу» и двойные знаки…
«Двойные» знаки и «вафельница»: центральная магистраль Гатчины обогатилась новыми атрибутами, регулирующими движение. Что бы это значило, рассказал инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Николай Березин.
Дубликаты дорожных знаков, возникшие на проспекте 25 Октября, вызвали целую волну комментариев в социальных сетях. Граждане задаются закономерным вопросом: зачем рядом с имеющимся знаком ставить еще один – точно такой же? Вот был знак у Коннетабля – «Движение только прямо», белая стрелка на синем фоне, – сбоку появился еще один – точно такой же синий круг со стрелкой, предписывающий двигаться прямо и только прямо. Найди десять отличий…
Возможно, все дело в обновлении. Как пояснил инспектор дорнадзора Николай Березин, сейчас на проспекте 25 Октября происходит 100-процентная замена дорожных знаков: ставят новую опору, вешают новый знак. Старые знаки передаются УБДХ и будут устанавливаться, где потребуется в Гатчине.
- Дубликаты знаков – это ошибка подрядчика. Мы объявили официальное предостережение подрядчику – ДСК «Регион»: при замене знака надо либо новый зачехлить, либо старый – пока он не будет демонтирован. Подрядчик этого не сделал.
- Водителей возмутил новый знак, запрещающий левый поворот с ул. Рощинской на проспект, со стороны ул. Чехова.
- По многочисленным просьбам жителей его убрали. Но по логике и нормативам левого поворота там быть не должно. Мы проверяем только соответствие нормативам – по документации, которая нам направляется. Установка знака, запрещающего поворот налево с проспекта на Рощинскую, соответствовала нормативу и проекту организации дорожного движения. Демонтаж знака также не является нарушением.
- А какие принципиальные изменения влечет за собой обновление знаков на проспекте?
- Как таковых изменений в организации движения на проспекте 25 Октября не произошло. Добавились знаки, запрещающие движение грузового транспорта. Если раньше было ограничение по весу, то теперь всем грузовикам выезд на проспект запрещен.
«Вафельница» и «зебры»
В Гатчине появилась новация: на перекрестке проспекта 25 Октября и ул. 7-й Армии нарисовали так называемую «вафельницу» – ярко-желтую сетчатую разметку. Как пояснил Николай Березин, эта разметка – 1.26 – запрещает остановку на перекрестке. На нее нельзя выезжать, если впереди по пути следования образовался затор. Нанесена она как раз во избежание этих заторов: если водитель видит, что проезд перекрестка без остановки невозможен, он должен остановиться перед разметкой.
Также в городе прибыло нерегулируемых пешеходных переходов. Новые «зебры» появились в Мариенбурге: на ул. Куприна и на ул. Воскова у дома 1, а также на ул. Нестерова, 6/8, на ул. Киргетова, 1, на ул. Чехова у дома 10 – УБДХ провело работы по занижению бордюрного камня и по организации подходов. Оборудовали пешеходный переход на ул. Генерала Кныша, 19 – напротив остановки у поликлиники «Аэродром». На ул. Авиатриссы Зверевой установили знак «Пешеходный переход».
- Переходы появились по решению комиссии по безопасности дорожного движения, в которую поступали обращения граждан. В этом году нанесена разметка, далее будут установлены знаки «Пешеходный переход», – сказал Николай Березин. – Хотелось бы обратить внимание, что в городе есть места концентрации ДТП с пешеходами. Одно из них – пересечение улиц Володарского и Радищева, где за прошлый год произошло четыре ДТП: три пешехода получили травмы, один погиб. На комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение сделать на ул. Радищева искусственные неровности перед перекрестком с ул. Володарского. Также необходимо восстановить пришедшие в негодность искусственные неровности на пешеходном переходе на ул. Чкалова, возле музыкальной школы.