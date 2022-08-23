Если вы видите «вафельницу» и двойные знаки…

Дубликаты дорожных знаков, возникшие на проспекте 25 Октября, вызвали целую волну комментариев в социальных сетях. Граждане задаются закономерным вопросом: зачем рядом с имеющимся знаком ставить еще один – точно такой же? Вот был знак у Коннетабля – «Движение только прямо», белая стрелка на синем фоне, – сбоку появился еще один – точно такой же синий круг со стрелкой, предписывающий двигаться прямо и только прямо. Найди десять отличий…

Возможно, все дело в обновлении. Как пояснил инспектор дорнадзора Николай Березин, сейчас на проспекте 25 Октября происходит 100-процентная замена дорожных знаков: ставят новую опору, вешают новый знак. Старые знаки передаются УБДХ и будут устанавливаться, где потребуется в Гатчине.

- Дубликаты знаков – это ошибка подрядчика. Мы объявили официальное предостережение подрядчику – ДСК «Регион»: при замене знака надо либо новый зачехлить, либо старый – пока он не будет демонтирован. Подрядчик этого не сделал.

- Водителей возмутил новый знак, запрещающий левый поворот с ул. Рощинской на проспект, со стороны ул. Чехова.

- По многочисленным просьбам жителей его убрали. Но по логике и нормативам левого поворота там быть не должно. Мы проверяем только соответствие нормативам – по документации, которая нам направляется. Установка знака, запрещающего поворот налево с проспекта на Рощинскую, соответствовала нормативу и проекту организации дорожного движения. Демонтаж знака также не является нарушением.

- А какие принципиальные изменения влечет за собой обновление знаков на проспекте?

- Как таковых изменений в организации движения на проспекте 25 Октября не произошло. Добавились знаки, запрещающие движение грузового транспорта. Если раньше было ограничение по весу, то теперь всем грузовикам выезд на проспект запрещен.

«Вафельница» и «зебры»

В Гатчине появилась новация: на перекрестке проспекта 25 Октября и ул. 7-й Армии нарисовали так называемую «вафельницу» – ярко-желтую сетчатую разметку. Как пояснил Николай Березин, эта разметка – 1.26 – запрещает остановку на перекрестке. На нее нельзя выезжать, если впереди по пути следования образовался затор. Нанесена она как раз во избежание этих заторов: если водитель видит, что проезд перекрестка без остановки невозможен, он должен остановиться перед разметкой.

Также в городе прибыло нерегулируемых пешеходных переходов. Новые «зебры» появились в Мариенбурге: на ул. Куприна и на ул. Воскова у дома 1, а также на ул. Нестерова, 6/8, на ул. Киргетова, 1, на ул. Чехова у дома 10 – УБДХ провело работы по занижению бордюрного камня и по организации подходов. Оборудовали пешеходный переход на ул. Генерала Кныша, 19 – напротив остановки у поликлиники «Аэродром». На ул. Авиатриссы Зверевой установили знак «Пешеходный переход».

- Переходы появились по решению комиссии по безопасности дорожного движения, в которую поступали обращения граждан. В этом году нанесена разметка, далее будут установлены знаки «Пешеходный переход», – сказал Николай Березин. – Хотелось бы обратить внимание, что в городе есть места концентрации ДТП с пешеходами. Одно из них – пересечение улиц Володарского и Радищева, где за прошлый год произошло четыре ДТП: три пешехода получили травмы, один погиб. На комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение сделать на ул. Радищева искусственные неровности перед перекрестком с ул. Володарского. Также необходимо восстановить пришедшие в негодность искусственные неровности на пешеходном переходе на ул. Чкалова, возле музыкальной школы.



