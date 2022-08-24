Каждый второй ленинградец интересуется культурой народов России

Ленинградская область — большой многонациональный регион. Сохранению традиций и культур здесь уделяют особое внимание.

«В нашем регионе веками живут в согласии и сообща трудятся более 140 национальностей. Давно стали узнаваемыми брендами наши областные фестивали и национальные праздники. Они играют огромную роль в деле сохранения и преумножения культурных традиций народов региона, помогают еще сильней объединить наше общество. Атмосфера взаимоуважения народов, которой проникнуты наши народные праздники, присуща и каждодневной жизни Ленинградской области, которая в этом плане давно стала прекрасным примером для всех других регионов страны. Исследование уровня интереса к этим мероприятиям позволит более эффективно выстроить календарь праздников, что привлечет более широкую аудиторию», — отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Две трети ленинградцев (68%) считают, что областным учреждениям культуры нужно продолжать проводить совместные просветительские и иные мероприятия с национально-культурными объединениями региона. Каждый второй (52%) хотел бы поучаствовать в подобных активностях.

А самыми популярными источниками информации о деятельности национально-культурных объединений стали соцсети (34%), телевидение (19%) и СМИ (14%).