Отдых в Ленинградской области ― на пять с плюсом

Этим летом в оздоровительных лагерях региона отдохнули более 90 тысяч школьников из Ленинградской области.

«Здоровье и отдых школьников ― приоритеты нашего региона. В Ленинградской области созданы все условия для того, чтобы детям было комфортно и интересно проводить летние каникулы. Отдых в родном регионе проходит с пользой для здоровья детей и обеспечивает спокойствие работающим родителям. Мы завершаем летнюю оздоровительную кампанию с хорошими результатами, и уже начинаем готовиться к осенней», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

За три летних месяца в регионе работали 540 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 72 ― стационарные и круглосуточные организаций, 440 ― лагеря дневного пребывания, 26 ― лагеря труда и отдыха и два палаточных лагеря на территории стационарного лагеря.

В лагерях проводили тематические смены, активные мероприятия. Так, в лагере «Россонь» в Кингисеппском районе была организована летняя оздоровительно-образовательной смена «Нам святы о тебе преданья вековые», посвящённая 350-летию со Дня рождения Петра I. Для ребят организовали театрализованное представление с появлением на корабле императора Петра I с его свитой и светскими дамами. Кроме того, школьники принимали участие в битве красок, спартакиаде, танцах и флешмобах.

А в филиале лагеря «Маяк» «Орион» в Гатчинском районе во время четвертой смены школьники сняли социальный ролик и подготовили масштабный флешмоб ко дню Государственного флага Российской Федерации. В лагере также организовали эко-тропу и сбор пластиковых крышек.

Кроме того, этим летом Ленинградская область оказала поддержку школьникам подшефного города ДНР Енакиево. Лагеря региона приняли две смены, отдохнуть смогли 200 детей. Сегодня в регион приехали еще 50 школьников, которые будут отдыхать в «Орионе» на протяжении двух недель.