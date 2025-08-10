Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
11.08.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ТУ:
д. Савкино.
11.08.2025 с 09:30 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Тойворово,
д. Акколово,
д. Муттолово,
д. Туганицы.
