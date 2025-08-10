Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.08.2025 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ТУ:

д. Савкино. 

 

11.08.2025 с 09:30 до 17:30

Сяськелевское ТУ:

д. Тойворово,

д. Акколово,

д. Муттолово,

д. Туганицы.        

 