Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В понедельник, 11 августа, в Гатчине отключат горячую воду

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе с 09.00 11.08.2025г. до окончания работ 16.08.2025г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 42, 42А, 46А, 48;

ул. Горького, д. 32А;

ул. К.Маркса, д. 36А;

ул. Достоевского, д. 8 (СтомаМедСервис), д. 13;

пр. 25 Октября, д. 1 (ДК, спортивная школа).