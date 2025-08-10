В понедельник, 11 августа, в Гатчине отключат горячую воду

В субботу, 9 августа, в России отмечается День физкультурника. Праздник был учрежден Советом Народных Комиссаров СССР в 1939 году. Это было сделано для популяризации спорта и здорового образа жизни в стране. Впервые праздник прошел 18 июля, а затем каждый год выбиралась новая дата. И только с 1961 года Всесоюзный день физкультурника стали отмечать во вторую субботу августа.