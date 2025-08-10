В понедельник, 11 августа, в Гатчине отключат горячую воду
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе с 09.00 11.08.2025г. до окончания работ 16.08.2025г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 42, 42А, 46А, 48;
ул. Горького, д. 32А;
ул. К.Маркса, д. 36А;
ул. Достоевского, д. 8 (СтомаМедСервис), д. 13;
пр. 25 Октября, д. 1 (ДК, спортивная школа).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.