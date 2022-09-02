Людмилу Нещадим наградили за развитие МСУ

Первого сентября в школе в Дружной Горке открылся центр «Точка роста». Поселковая школа получила современные кабинеты с новейшим оборудованием для уроков химии, биологии, физики, информатики и технологии, а также возможность давать детям дополнительное образование. «Точка роста» – это новые перспективы для юных жителей поселка и их наставников.