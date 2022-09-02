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Людмилу Нещадим наградили за развитие МСУ

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим награждена Почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».

Рубрики:  Власть

Почетный знак Ассоциации «Общероссийский конгресс муниципальных образований» вручен Людмиле Николаевне «за многолетний труд и существенный вклад в развитие местного самоуправления».

Награждение состоялось 2 сентября в рамках заседания президиума ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области».