Прямая линия МФЦ расскажет о соцуслугах

Прямая линия пройдет 5 сентября в 15.00, она будет посвящена актуальным новостям в области оказания социальных услуг населению. Совместно с директором МФЦ Сергеем Есиповым на связи с жителями области будет исполняющая обязанности директора Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр соцзащиты населения» Дарья Аюкова.

Главное внимание во время эфира будет уделено вопросу предоставления единовременной денежной выплаты инвалидам с детства I и II группы. В конце августа был обновлен порядок начисления этих выплат ― теперь они будут распространяться на граждан в возрастной категории 18-23 года.

Жители могут напрямую обратиться к спикеру и получить консультацию. Вопрос можно задать непосредственно во время эфира по телефону (812) 775-47-70, через сообщение в WhatsApp по номеру 8 (931) 303-36-75, а также заранее через социальные сети МФЦ.

Дополнительная информация о предстоящем эфире размещена на сайте МФЦ.