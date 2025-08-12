Ориентир на повышение качества жизни

Основными темами встречи стали планы социально-экономического развития Ленобласти на 10-летнюю перспективу, направленные на повышение качества жизни каждого ленинградца, и усилия властей и общественников региона по поддержке ветеранов СВО и семей участников спецоперации.

– Именно на это обращает особое внимание губернатор Александр Юрьевич ДРОЗДЕНКО и вся команда-47, – уточняет Александр Габитов, – и Общественная палата как собрание самых активных жителей региона обсуждает, каким путём мы будем развиваться, какие основные направления мы видим самыми перспективными. Я абсолютно уверен, что вместе, с единым пониманием целей и задач, мы неизменно придём к победе.

– Обсуждаемые вопросы требуют дальнейшей проработки наших общественников совместно с администрацией, чтобы сформировать свои предложения для включения в план развития, – задал рабочий тон встрече Эдуард И.

10 направлений и задач

Чтобы Ленобласти выйти на целевой показатель продолжительности активной жизни в 80 лет, нужно продолжать поступательное движение по уже избранным направлениям. Устойчивый рост качества жизни, по словам Александра Габитова, складывается из многих основополагающих векторов. Это демография, важнейшим показателем которой является рождаемость и связанные с ней меры господдержки, уровень развития и доступности медицины, который, в свою очередь, зависит от укомплектованности кадрами, наличия на отдалённых территориях ФАПов, служебного жилья для медиков и многих других вопросов.

В ряду десяти важнейших направлений развития региона стоит также образование в части закрепления молодых специалистов – выпускников системы среднего профессионального образования. Пока ситуация такова, что трудоустраивается по полученной специальности малый процент выпускников сузов. Профориентационную работу для насыщения экономики региона востребованными кадрами рабочих профессий надо начинать едва ли не с дошкольного возраста.

– Ежегодно мы выпускаем из 9-х классов около 10 тысяч ребят, в областные учебные заведения СПО поступают около 6 тысяч, в 10-й класс идут 2-2,5 тысячи. То есть 2,5 тысячи выпускников, которые могли бы стать в дальнейшем молодыми специалистами для экономики Ленобласти, уезжают в другие регионы, в основном – Петербург. Из-за несовершенства системы средне-специального образования каждый год мы теряем ценные трудовые ресурсы. Губернатором поставлена задача, чтобы в течение 2-3 лет мы могли обеспечить выпускников учебными местами с перспективой трудоустройства.

Разработаны программы переобучения и для участников СВО и членов их семей. Курсы продолжительностью 3-4 месяца включают только специальные дисциплины, без общеобразовательных.

Участники заседания также обсудили миграционную и социальную политику 47 региона, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры, экологию, благоустройство общественных пространств и другие вопросы.

Лицом к защитникам Отечества

В работе приняли участие заместители руководителя рабочей группы Общественной палаты по взаимодействию с участниками, ветеранами и волонтёрами СВО Николай СТАРОВОЙТОВ и Артём КАМАЛЕТДИНОВ. Оба – участники специальной военной операции, поэтому максимально погружены в тему, как никто другой понимают нужды и чаяния участников и ветеранов СВО, членов их семей.

Артём к тому же является лектором Всероссийского общества «Знание», активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи, входит в Ассоциацию ветеранов СВО во Всеволожском районе, а недавно стал ещё и социальным координатором фонда «Защитники Отечества», и в ходе данной работы взаимодействует с органами власти, общественными организациями, военкоматами и пр.

Необходимо напомнить, что в Ленобласти действует почти 90 мер поддержки для особой категории жителей, коими являются участники СВО и их семьи. Как показывает практика, далеко не все из них знают о возможностях, предоставляемых государством и регионом, не знают, на что имеют право, куда обращаться. Поэтому, уверен Александр Габитов, необходимо продолжать широкое информирование через СМИ, районные газеты, такие как наша – очень эффективный и действенный канал связи читателя с органами власти и общественными организациями.

– Мы с Николаем объехали все районы Ленобласти, и оказалось, что везде есть проблемы, – отмечает Артём Камалетдинов. – Поэтому сейчас наша задача помимо информирования заключается и в помощи решения проблем на местах. По итогам анализа обращений, обсуждения их в Общественной палате, консультаций с юристами мы формируем законодательные инициативы.

Полезные наработки

По итогам поездки Николая Старовойтова и Артёма Камалетдинова в Волосовский район и последующей встречи с губернатором в регионе появилась такая востребованная мера поддержки, как зубопротезирование для участников СВО.

– Мы предлагаем на сайтах и в соцсетях в каждом муниципалитете публиковать информацию о мерах поддержки с контактами о том, куда обращаться.

Главной «точкой входа» являются филиалы фонда «Защитники Отечества», специалисты которого направят, помогут добраться до нужной инстанции, в конце концов, сами передадут туда документы, чтобы человек получил выплаты, сертификаты, медицинскую и психологическую помощь, другие меры поддержки.

Ассоциация ветеранов СВО, Общественная палата включаются в помощь с трудоустройством, получением земельного участка. Кстати, в Ленобласти в дополнение к наделу полагается и 150 кубометров леса – этого объёма вполне достаточно, чтобы построить дом, баню и другие хозяйственные сооружения. В нормативно-правовом поле продолжается работа по уравниванию в правах контрактников, мобилизованных, добровольцев, военнослужащих подразделений, содействующих министерству обороны (ЧВК).

Есть к чему стремиться

– Были проблемы с доступной средой – заработала программа «Проверено СВОими». К примеру, побывали мы в Гатчине в МФЦ, новой школе, библиотеке, проверили автобусы. Скажу честно, среда действительно доступна для маломобильных и слабовидящих людей: есть пандусы, обеспечен беспороговый доступ, тактильные указатели.

По словам Артёма Камалетдинова, в последнее время решать возникающие проблемы становится быстрее и проще. Например, перечень документов для получения появившейся недавно выплаты в 30 тысяч рублей для ветеранов СВО, находящихся на комплексном сопровождении фонда «Защитники Отечества», изначально предполагал наличие приказа из войсковой части об увольнении. Но у добровольцев, которым является и сам Артём, такого документа нет. В кратчайшие сроки перечень был адаптирован к каждой конкретной ситуации.

Важным направлением общественник считает работу с бывшими трудовыми мигрантами, которые с началом мобилизации посчитали своим долгом встать на защиту России, ставшей им второй родиной. По возвращении с передовой они рассчитывают на получение гражданства РФ.

Опыт работы наших общественников может быть полезен и для других регионов. К примеру, недавно позвонил отец погибшего бойца из Тверской области, внучке которого отказали в приёме документов в местных вузах. В кратчайшие сроки через фонд и его руководителя Ольгу ИСТОРИК проблема была решена, девушка зачислена в РГПУ имени Герцена.

Для решения возникающих проблем и оперативного взаимодействия с органами власти и различными учреждениями и организациями, включая органы военного управления, в каждом районе создаются рабочие группы из участников СВО (в Выборгском районе в такую группу войдёт недавно уволенный из армии ветеран боевых действий Роман ФИЛАТОВ), а также представителей Общественной палаты, волонтёров.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области

Фото:

В заседании участвуют представители фонда «Защитники Отечества», районной администрации, ветераны СВО

Выездная работа в районы Ленобласти позволяет лучше изучить проблемы на местах