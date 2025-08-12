Не просто средство общения. Как эксперты оценивают предложение ограничить звонки в мессенджерах

В нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что операторы выступили с инициативой полностью блокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах.

В МТС, "Билайн", Т2 и "Мегафон" отказались от комментариев.

Пользователи мессенджеров уже сообщают о первых проблемах со связью - перестали работать голосовые и видеозвонки, задерживается доставка сообщений. Сервис Downdetector зафиксировал более тысячи жалоб на работу Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана экстремистской на территории РФ и запрещена).

Денис Кусков, гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily, отмечает, что ранее операторы часто задавали вопросы, связанные с ограничением работы мессенджеров. Сейчас операторам связи хотят передать необходимость компенсировать финансовые издержки в случае прохождения мошеннического трафика. Но после введения системы "Антифрод" мошеннических вызовов практически не осталось - весь трафик проходит через разные мессенджеры. Поэтому подобные инициативы логичны, хотя и могут быть неприятными, добавляет эксперт.

"К инициативе отношусь весьма негативно, поскольку это существенно снизит удобство для абонентов. Сейчас видеозвонки через мессенджеры - это важный способ для семей поддерживать связь с родственниками, с детьми, которые живут в других городах или странах, а также с пожилыми родителями, с друзьями и знакомыми. При этом обеспечивается высокое качество такой связи на фоне низких расходов пользователей, которые платят за пакеты мобильного интернет-трафика или фиксированный доступ", - отмечает независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.

По данным МВД, за первые пять месяцев этого года через мессенджеры совершено более 76 тысяч IT-преступлений. Больше всего случаев зафиксировано в Telegram - свыше 51 тыс. В то время как в WhatsApp - 24 тыс. Общий ущерб от всех мошеннических схем превысил 198 млн рублей.

С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий использование иностранных мессенджеров в служебной коммуникации государственных органов, банков и операторов с абонентами. Также у россиян с 1 августа появилась возможность отключать массовые спам-рассылки в личном кабинете на сайте оператора связи или через мобильный сервис. С 1 сентября начнет действовать требование отображать на экране имя организации, совершающей звонок, что исключит возможную подмену номера.

"Мессенджеры - не просто средство общения, это экосистемы с огромной аудиторией и высокой степенью анонимности. Именно эта анонимность, а также отсутствие строгой модерации контента делают их удобной площадкой для мошенников. В отличие от социальных сетей, где у пользователей зачастую публичные профили, в мессенджерах злоумышленники могут действовать скрытно - под вымышленными именами, меняя аккаунты и номера телефонов", - рассказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Кроме того, массовая рассылка сообщений, фишинговых ссылок и использование психологических схем воздействия происходит стремительно и часто без возможности оперативного вмешательства со стороны платформ. Это делает мессенджеры идеальной средой для реализации преступных схем, добавила эксперт.

К наиболее уязвимым группам пользователей, по ее словам, относятся дети, подростки, пенсионеры и люди с низким уровнем цифровой грамотности. Юных пользователей легко вовлечь в мошеннические схемы, связанные с онлайн-играми, фейковыми конкурсами, заработком в интернете и прочими заманчивыми предложениями.

Татьяна Самусенко, «Российская газета»

Фото freepik.com