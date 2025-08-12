Плановые отключения электроэнергии
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии до 08.09.2025 г. в Сиверском ТУ.
с 08.08.2025 с 15:10 до 08.09.2025 до 15:37 (с включением на ночь)
Сиверское ТУ:
гп. Сиверский: ул. Фрунзе д. 25-67;
пер. Малый д.37;
Республиканский пр-кт. д.9А; д.19;
ул. Лесная д. 1-73;
ул. Солнечная б/н; д. 8;
пер. Солнечный д.1;
пр-кт. Пролетарский д.1-34; д.18-35; д.57-67, 34г, 34в;
ул. Вишневского д.1-55А;
ул. Стурцеля д.1-26, 1Б;
ул. Львовская д.1-53;
ул. Саши Никифорова д. 10-22;
ул. Федоровская д.1-22; д. 23-44
ул. Сиреневая д. 1-11;
ул. Березовая д.1-20;
ул. Совхозная д. 1-41;
ул. Дружносельская д.1-9; д.28; д. 2а; д. 2;
ул. Речная д.1-27;
пр-кт. Героев б/н; д.3-33, 35, 51; д.1Б; д. 1А
ул. С. Никифорова д.1-8, уч. 8а; д.9-27, д.12б;
ул. Спортивная д.1-23, 23А;
ул. Молодежная д.2;
ул. Новое ш. д.1-32, д.8 кад.186;
ул. Полевая д.1-45; д.33-50; д.14а
Крамское ш. д.1-61;
ул. Военный городок д.50; д.1, 4;
ул. Заводская д.9 к. 8;
ул. Торговая д.3-25;
ул. Парковая д.1-16;
ул. Советская д.1-40, 73;
ул. Колхозная б/н;
ул. Ключевая д.1-38;
д. Большево: пер. Энергетиков д.1;
ул. Военный городок д.3-19; д.19-48;
ул. Речная д.65А, 65-119; 29-33
ул. Средняя д.1-22, 9а;
пр-кт. Героев д.57-101; д.55; д.2А; д.2; д.4; д.8; д. 2Б к. 2;
Детский сад;
Школа №3;
ул. Военный городок, котельная;