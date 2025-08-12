Поиск на сайте
Плановые отключения электроэнергии

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии до 08.09.2025 г. в Сиверском ТУ.

с 08.08.2025 с 15:10 до 08.09.2025 до 15:37 (с включением на ночь)

Сиверское ТУ:

гп. Сиверский: ул. Фрунзе д. 25-67; 

пер. Малый д.37; 

Республиканский пр-кт. д.9А; д.19; 

ул. Лесная д. 1-73; 

ул. Солнечная б/н; д. 8; 

пер. Солнечный д.1; 

пр-кт. Пролетарский д.1-34; д.18-35; д.57-67, 34г, 34в;

ул. Вишневского д.1-55А; 

ул. Стурцеля д.1-26, 1Б; 

ул. Львовская д.1-53; 

ул. Саши Никифорова д. 10-22; 

ул. Федоровская д.1-22; д. 23-44

ул. Сиреневая д. 1-11; 

ул. Березовая д.1-20; 

ул. Совхозная д. 1-41; 

ул. Дружносельская д.1-9; д.28; д. 2а; д. 2;

ул. Речная д.1-27;

 пр-кт. Героев б/н; д.3-33, 35, 51; д.1Б; д. 1А 

ул. С. Никифорова д.1-8, уч. 8а; д.9-27, д.12б; 

ул. Спортивная д.1-23, 23А; 

ул. Молодежная д.2; 

ул. Новое ш. д.1-32, д.8 кад.186; 

ул. Полевая д.1-45; д.33-50; д.14а 

Крамское ш. д.1-61; 

ул. Военный городок д.50; д.1, 4; 

ул. Заводская д.9 к. 8; 

ул. Торговая д.3-25; 

ул. Парковая д.1-16; 

ул. Советская д.1-40, 73; 

ул. Колхозная б/н; 

ул. Ключевая д.1-38; 

д. Большево: пер. Энергетиков д.1; 

ул. Военный городок д.3-19; д.19-48; 

ул. Речная д.65А, 65-119; 29-33

ул. Средняя д.1-22, 9а; 

пр-кт. Героев д.57-101; д.55; д.2А; д.2; д.4; д.8; д. 2Б к. 2; 

Детский сад;

Школа №3; 

ул. Военный городок, котельная;    