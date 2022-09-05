Ленинградские добровольцы спешат на помощь жителям Донбасса

Начиная с 2014 года, осуществляет свою деятельность по сбору и доставке гуманитарной помощи жителям народных республик Донбасса центр «Ленинградский доброволец». О работе этого центра рассказал его руководитель Герман Владимиров.

Центр «Ленинградский доброволец» - это не просто общественная организация в Санкт-Петербурге, а союз неравнодушных людей от Сахалина до Мурманска. За минувшие годы добровольцы Центра реализовали десятки серьезных гуманитарных проектов, провели сотни патриотических мероприятий, помогли тысячам нуждающихся людей.

Как подчеркнул Герман Владимиров, в России сейчас ведется действительно очень серьезная работа по оказанию помощи воюющим республикам. Участие в ней принимают различные общественные организации, фонды и добровольческие объединения России. По его словам, особенно эффективна такая деятельность, когда она сопрягается с поддержкой органов местного самоуправления.

- Наша помощь необходима не только в Мариуполе или Северодонецке, но и в тех местах, где были постоянные разрушения, где люди получали увечья и теряли близких в течение всех этих восьми лет, - говорит Герман Владимиров. - Это и Горловка, и Ясиноватая, и Тельманово, и Дебальцево... - можно перечислять еще очень долго такие населенные пункты. Но так уж сложилось, что более плотный контакт у нас налажен именно с Донецкой Народной Республикой, нежели с Луганском. Хотя в общем-то разницы нет - это все русская земля, русские люди, поэтому наш долг - им помогать. Многие говорят: нам, дескать, тоже здесь сложно живется. Друзья мои, конечно, у нас здесь есть свои проблемы, которые и мы, и власть стараемся решить. Но по нам не прилетают снаряды, наши дети и внуки, наши братья и сестры, отцы и матери не погибают под обстрелами...

На данный момент только в Петербурге и Ленинградской области работают десять пунктов приема гуманитарной помощи от центра «Ленинградский доброволец». Вся собранная помощь (личные вещи, продукты питания, медикаменты, защитное снаряжение для военных) доставляется на склад в Санкт-Петербурге, где ее сортируют волонтеры. Затем все это отправляется на склады в Ростове и Таганроге, а затем — на территорию Донецкой и Луганской республик или в пункты временного размещения беженцев. Всю собранную помощь сотрудники центра принципиально передают «из рук в руки».

Участниками встречи в Покровском центре стали и добровольцы из Гатчинского района. Среди них — главы администраций Пудомягского и Кобринского поселений Сергей Якименко и Вячеслав Федорченко. Этим летом они по личной инициативе открыли пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса в своих поселениях. Уже два раза и тоже лично Сергей Якименко и Вячеслав Федорченко отвозили собранную помощь на Донбасс, в Мариуполь.

- Мы действовали не как представители органов власти, администрации, - рассказал Сергей Якименко. - Мы самостоятельно нашли спонсоров, кто-то выделил машину, кто-то — продуктовые наборы и вещи, кто-то оплатил определенное количество продуктов. Все это мы собрали, скомпоновали и повезли туда... Помощь была именно точечная, мы помогали конкретным людям: были определены конкретные адреса, определены конкретные люди, которым мы помогали. Мы не везли, конечно, запасы продуктов на месяц или на два, но мы везли то, что могли — продуктовые наборы, одежду, детские вещи, средства гигиены, адресные посылки.

Как говорит Сергей Якименко, когда в Пудомягском поселении объявили сбор гуманитарной помощи для второй поездки в Мариуполь, люди откликнулись массово.

- Нам несли огромное количество детских вещей и памперсов, детское питание, - вспоминает он. - В итоге нам даже пришлось остановить сбор. Сотрудники администрации Пудомягского поселения все это сами сортировали, комплектовали, подписывали... Когда мы ехали на Донбасс, мы не понимали, нужно ли все это там. Оказалось, что забирают всё — то есть, всё нужно! Общение уже на местах с волонтерами помогло нам определиться с наиболее актуальной помощью. Больше всего в ней, конечно, нуждаются дети...

Своими впечатлениями от поездок в Мариуполь поделился Вячеслав Федорченко.

- Волонтерская работа в Мариуполе очень дружно и слаженно организована, - отметил он. - Когда оказываешься на месте и разговариваешь непосредственно с людьми, живущими там, все выглядит по-другому. Там действительно очень нужна наша помощь, и удивительно, как много людей у нас готовы помогать.

- Для себя мы тему гуманитарной помощи не закрыли, разве что немного переформатировали свои задачи, настроившись на помощь городу Енакиево, над которым взял шефство наш регион, - добавил Сергей Якименко. - Определены задачи по восстановлению социальной инфраструктуры, работы школ и садиков, подготовке к отопительному сезону...

Один из главных вопросов, который поднимали на встрече в Покровском центре — объединение людей вокруг центров сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и наших воинов. Так, например, в Гатчине работает несколько таких пунктов. Среди них — штаб центра «Ленинградский доброволец».

· Гатчинский штаб центра «Ленинградский доброволец» расположен по адресу: Гатчина, ул. Чкалова, д. 77. Часы работы: пн-пт с 10-00 до 17-00. Прием в нерабочее время и выходные дни возможен по предварительному звонку: 8(931)337-72-17, 8(904)553-97-97. Также гуманитарную помощь можно оставить на вахте.

· Пункт по сбору гуманитарной помощи открыт в Центре творчества юных (пом. 8, КПРФ, Виктор Тарасов).

· Пункт по сбору гуманитарной помощи в Покровском соборе (Геннадий Богданов).

Добровольцы Гатчинского района и Ленинградской области выражают огромную благодарность всем, кто помогает!

Юлия Лысанюк