Молодые профессионалы берут новые высоты

Ребята покажут свой профессионализм на площадках в Ленинградской области с 9 по 11 сентября 2022 года с трансляцией в рамках дистанционно-очного финала чемпионата в Саранске.

Одна из площадок расположена в Гатчинском педагогическом колледже им. Ушинского. Здесь продемонстрирует свое мастерство в компетенции «Дошкольное воспитание» Анастасия Студенникова из Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского

Екатерина Гулько из Всеволожского агропромышленного техникума и Елизавета Барабанщикова из Кировского политехнического техникума выступят в компетенции «Предпринимательство ― юниоры». Артем Яковлев из Подпорожского политехнического техникума выступит в финале в компетенции «Веб-технологии», Данил Морозов из Гатчинского информационно-методического центра – в компетенции «Инженерный дизайн CAD», а Кирилл Ведмецкий и Егор Кузьмин из Кировского ЦИТ – в компетенции «Сетевое и системное администрирование ― юниоры». Все конкурсанты успешно прошли отборочные соревнования, доказав отличную подготовку.

Помимо конкурсантов, региональная команда Ленинградской области на финале десятого национального чемпионата «Молодые профессионалы» включает в себя и 10 экспертов, которые все лето помогали им готовиться к финальным испытаниям.

Всего в финале в очном формате принимают участие более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет из регионов страны. Около 700 конкурсантов присоединятся к соревнованиям дистанционно и поборются за звание лучшего по 41 профессиональному направлению.