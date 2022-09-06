«Тёплый дом» говорит «Спасибо!»

В сложной экономической обстановке в стране многие семьи, имеющие детей, испытывают трудности в подготовке их к школе. Наша акция помогла многим из них решить эту проблему. Благодаря проявленной заботе, доброте и милосердию неравнодушных жителей Гатчинского района 227 школьников из семей, находящихся в трудных жизненных или социальных условиях, получили наборы школьно-письменных принадлежностей в Фонде «Теплый дом».

Акция «Соберем ребенка в школу» была направлена, прежде всего, на оказание помощи 50 молодым семьям с детьми, участникам целевых групп социальных проектов, реализуемых в 2022 году Фондом «Теплый дом» при поддержке губернатора Ленинградской области и администрации Гатчинского муниципального района.

Как всегда, особое внимание было уделено будущим первоклассникам. Для них специалисты и волонтеры Гатчинского дворца молодежи подготовили и провели замечательную развлекательную, но с серьезным содержанием, программу, а от «Теплого дома» 52 ребятам были вручены отличные подарки – наборы для плодотворного начала школьной жизни.

Обеспечить успешное проведение акции «Соберем ребенка в школу» и «Портфель первоклассника» Фонду «Теплый дом» помогли педагогические коллективы, ученики и родители гатчинских школ №1, 2, 4, 5, 7 и лицея №3.

В приобретении канцелярских товаров для учащихся старших классов оказали существенную поддержку депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, Людмила Тептина, Татьяна Бездетко, Олег Белов и Сергей Коняев совместно с местным отделением партии «Единая Россия»

Накануне 1 сентября неожиданный, но очень полезный подарок семьям, состоящим на учете в Фонде «Теплый дом», преподнес салон «Апрель», пригласив 29 детей на бесплатное посещение салона. Детей не только постригли, сделали желаемую прическу высококлассные мастера, но и приготовили угощения и подарки с собой. Благодарны все без исключения родители и дети.

А Фонд «Теплый дом» говорит всем организациям, жителям Гатчины Огромное Спасибо за активное участие в благотворительной акции, цель которой не просто помочь семьям в трудной жизненной ситуации, но обеспечить в их домах теплую и радостную атмосферу праздника «День знаний».