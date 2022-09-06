Циклон включает отопительный сезон

- С учетом погодных условий, температурных показателей и прогноза на ближайшую перспективу, отопительный сезон в Гатчине начнется в среду, 7 сентября, – заявила Людмила Николаевна.

Глава администрации рассказала вкратце о ходе подготовки к началу отопительного сезона, о том, что все мероприятия выполняются в рамках постановления администрации, принятого еще в июне. Сформирована межведомственная комиссия, регулярно проводятся заседания оперативных штабов – и на региональном, и на муниципальном уровне, где рассматриваются вопросы подготовки к началу сезона.

По словам Людмилы Нещадим, жилой фонд Гатчинского района – почти 2000 домов. Как заявляют управляющие компании, их готовность к отопительному сезону – 80%. В Коммунаре жилой сектор готов на 100%. Также 100-процентная готовность у всех детских садов и школ Гатчины и района.

Всего на подготовку к отопительному сезону было направлено более 400 млн рублей. В Гатчине проведен ремонт участков теплоснабжения домов № 5, 7, 7-а на ул. К. Маркса и домов № 7, 9/5 на ул. Л. Шмидта. В Вырице отремонтированы участки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения от котельной № 13 до школы № 1.

«Тепловые сети» направили на подготовку к отопительному сезону более 69 млн рублей, работы выполнялись на семи объектах. «Коммунальные системы Гатчинского района» направили на подготовку своих систем более 23 млн рублей. Заменены шесть котлов – в Вырице, Куровицах, Меньково, Дружной Горке, Мызе-Ивановке и в Сиверском. В Лампово и Сяськелево заменили теплообменники.

На подготовку систем водоснабжения и водоотведения было направлено почти 148 млн рублей. Средства местного бюджета – порядка 40 млн, средства ресурсоснабжающих организаций – более 107 млн рублей.

«Водоканал» г. Гатчины провел плановую замену насосов, приобрел оборудование. В Гатчинском районе выполнены работы на сетях водоснабжения, построены скважины в деревне Мины и в Лукашах, модернизирована скважина в Меньково.

Как заметила глава администрации, вопрос о платежной дисциплине жителей Ленинградской области и Гатчинского района в том числе стоит очень остро. Только перед «Коммунальными системами Гатчинского района» задолженность населения превышает 658 млн рублей.

Ресурсоснабжающие организации обращаются с исковыми заявлениями в суд.

Людмила Нещадим напомнила, что граждане, попавшие в трудную финансовую ситуацию, могут заключить соглашение о рассрочке и постепенно гасить долг. Тот, у кого размер платы за коммунальные услуги составляет более 22% от совокупного дохода, имеет право обращаться за субсидиями. Граждане льготных категорий имеют право на возмещение платы за услуги ЖКХ.