«Чтоб чисто было!..»

- Леночка – маленький талисман нашего двора, - сказала мне Людмила Н. – «старшая по подъезду», одного из домов по Соборной улице. – Выходишь утром, видишь фигурку Леночки с метлой или лопатой, если дело зимой, и на душе спокойно. Во дворе будут чистота и порядок. И так изо дня в день, независимо от сезона, погоды, обстоятельств.

Ну что ж, отправляемся на встречу с «талисманом».

Гатчина ранним утром целиком и полностью отдана на откуп бездомным котам, собачникам и дворникам. У котов - утренняя физзарядка. Бег, карабканье по деревьям, растяжка, прочие упражнения.

Неторопливые собачники курят, раздумывают о смысле жизни, пока их питомцы на крепких поводках, завистливо посматривают в сторону весёлой кошачьей братии. И только дворники заняты настоящим делом.

- Здесь правило простое, как у себя в квартире. Нужно один раз навести идеальный порядок, а потом только поддерживать чистоту, – говорит Елена Владимировна. - Если же запустишь, хотя бы пару дней поработаешь спустя рукава, проблем не оберёшься.

- Большая у вас территория, которую нужно обслуживать?

- Порядочная. Двенадцать домов, тридцать подъездов. От Соборной улицы до Достоевского и от Карла Маркса до Урицкого. В шесть утра начинаю. С одиннадцати до часа – обед. Потом до трёх опять уборка.

- Лето закончилось, осень – трудное время для дворников?

- Всё зависит от погоды. Тяжелее всего в снежную зиму. Я уже не молодая девчонка всё-таки. И руки мёрзнут. Искала уже и на рынке, и в магазинах такие рукавицы, знаете, с овечьей шерстью внутри, но пока не нашла подходящих.

- А что, на работе не выдают разве?

- Выдают, да те быстро намокают. У меня артрит, может, сама свяжу к зиме из шерсти.

- Вы же на пенсии уже. Что заставило пойти вновь на работу?

- После смерти дочери осталась одна в квартире. А я так не могу. Мне нужно общение, люди вокруг. Вот и устроилась дворником. Да и к пенсии прибавка.

- Извините, не знал про дочь.

- Да что ж теперь сделаешь. Порок сердца, в 29 лет. Умерла тихо, во сне.

«Леночка» останавливается возле небольшой выбоины в асфальте.

- Вот смотрите, сущее наказание с этими ямами. Сколько ни говорила начальству, ничего сделать не могут. Не по их ведомству, говорят.

Такие ямки почти в каждом гатчинском дворе. Камешки из них разлетаются, когда машина проедет, лужи, грязь…

- Сколько вам лет, если не секрет? Расскажите немного о себе.

- Родилась я в 1961-ом году, значит, сейчас 61 год получается. Такая игра цифр. Родилась, по теперешним понятиям, за границей, в Нарве. Поехать на Родину - нужно визу делать, а в связи со всеми этими событиями, так, наверное, и совсем не пустят. Сумасшедший дом! Потом поступила в Гатчинское педучилище, что на 25-го Октября было. Хотелось с детьми заниматься.

- Почему именно Гатчина?

- Кто-то из подружек посоветовал. Город тихий, спокойный. А я тоже была тихоня. Всё книжки читала. Бывало, заберусь под одеяло с фонариком, читаю, не могу остановиться. Мама очень ругалась на это. По распределению отправили воспитателем после училища под Лугу, в интернат для детей с отставанием в развитии. Говоря по-простому, недоношенные детки или с врождёнными заболеваниями, от которых мамочки отказались. Получала 80 рублей, так большую часть зарплаты на них тратила. Покупала одёжки всякие.

- Так государство, вроде, денег не жалело на сирот?

- Кормили их очень хорошо, а одежда стандартная. Все одинаковые. Вот я и покупала разноцветные маечки, носки с цветочками, чтоб они у меня нарядными выглядели.

«Неужели не стыдно?»

…Окончательно рассвело. Редкий нынче солнечный день. В оглушительную перекличку ворон и галок органично вплетаются голоса женщин из соседних домов. Обе вышли на свои балконы, внимательно оглядываются по сторонам.

- Ваааля! Ты, случайно, моего не видела?

- Да я и своего-то не видела, не то, что твоего!

Похоже, ларчик просто открывается. Вон, под тяжёлой веткой сливы стоят двое мужчин в спортивных штанах и тапках на босу ногу. Торопливо разливают по пластмассовым стаканчикам прозрачную жидкость. Нетрудно догадаться, что они и есть попавшие в розыск субъекты. Слива служит им надёжным укрытием и закуской одновременно.

- Вот сейчас допьют, бутылку бросят прямо под дерево, - уверенно предрекает «Леночка».

Так оно и происходит в действительности.

- Если бы стеклотару принимали, как в советские времена, давно бы миллионершей стала, - говорит дворник, поднимая бутылку после того, как мужчины разбежались по своим подъездам.

- Много тары такого рода?

- После выходных и праздников. Бывает, на детской площадке все урны забиты. Одного не пойму, раньше наряды полиции ходили, гоняли пьяниц с детских площадок. Здесь же ни пить, ни курить нельзя. Сейчас почему-то перестали.

Мы выходим на детскую площадку. Урны почти пустые.

- Несколько дней дожди шли, особенно не попируешь, оттого и чисто, - объясняет «Леночка».

Изменчивая наша погода преподносит неожиданный сюрприз. Минуту назад – яркое солнце, тепло и, вдруг, порывы ветра в листьях, крупные капли дождя, ливень. Впрочем, для «Леночки» перемена погоды вовсе не стала неожиданностью. Она мгновенно достаёт из специальной коляски свёрнутый в рулон плащ, переодевается.

- У нас тут за одну смену может несколько времён года смениться, - смеётся она. Мы ко всему готовы.

- В дождь тоже приходится работать?

- А что же делать? Вдруг он на целый день зарядил? Порядок всё равно нужно наводить. В дождь и после значительно труднее подметать, правда.

Под проливным дождём и пристальными взглядами котов мы продолжаем уборку территории.

У интернет-магазина известной фирмы останавливаемся. «Леночка» рассерженно выметает из – под высокого, железной кройки, крыльца многочисленные окурки.

- Сколько раз говорила девочкам-продавщицам: «Что же вы творите? Курите и бросаете себе под ноги бычки! К вам же клиенты ходят, неужели не стыдно?» Я убирать здесь, кстати, не обязана. Это их частная территория.

- Зачем убираете тогда?

- Как зачем? Чтоб чисто было…

Фраза «чтоб чисто было» то и дело звучит в нашем разговоре. Говоря мудрёными словами, «это её жизненное кредо». Но, похоже, женщина не мыслит такими категориями, просто «родители научили в детстве: делаешь дело – делай хорошо или не берись вообще».

- Ну и что делать с такими неряхами, как эти продавщицы? Как на них воздействовать?

- А как я в ЛИЯФе делала, когда работала там уборщицей. Представляете, убираю в одной из комнат. Там сидят несколько женщин. Все, представьте себе, с высшим образованием. А на полу – гора шелухи от семечек. Раз подмела, другой, а на третий собрала всю шелуху на газетный лист и выложила им на стол. На следующий день подходят ко мне, извиняются. Потом чисто было. Так и сейчас, соберу все окурки на бумажку и оставлю на крыльце. Может, поймут.

Главное – внимание!

…Жизнь, мягко говоря, не баловала Елену Владимировну. Из дальнейшего разговора выяснилось, что у неё был рак, операция по ампутации груди, четыре химиотерапии, после которых резко ослабло зрение. Но женщина не рассердилась на судьбу, не стала вступать с ней в пререкания. Сохранила оптимизм и способность радоваться жизни. Почти все жители местных домов здороваются с «Леночкой», она всех знает по имени, со всеми перекинется парой слов о текущих делах. Не выпала из жизни, как, увы, многие наши пенсионеры.

Рабочий день постепенно подходит к концу. Скоро должен подъехать мусоросборщик. «Леночка» перекладывает в мусорных контейнерах пакеты из переполненных в более свободные.

- Сезон начался, народ вернулся с дач, видите: все контейнеры под завязку, а летом, бывает, и пустые стоят.

- С раздельным сбором отходов, о котором столько говорят, как у нас дела обстоят?

- Всё зависит от культуры человека. Некоторые аккуратно раскладывают свои бутылки и прочее. Стекло сюда, пластмассу туда. Но это не часто. Бывает, что человек даже не донесёт пакет с мусором до помойки. Порвался пакет, так и оставит - а, дворник всё равно уберёт. Вообще, чистота города, - в наших руках. Бросить окурок или бумажку в урну, разве это сложно?

- А чего хотелось бы от руководства города или вашего УБДХ?

- Да ничего особенного. Внимания побольше, вот, что я сказала бы. А то на прошлое 8-ое марта знаете, как получилось?

«Леночка» неожиданно начинает волноваться, и я понимаю, что эту историю уже слышал от неё значительно раньше, видимо глубоко запала в душу эта «мелочь».

- Мелочь, конечно, но как получилось. На 8-ое марта выпал снег. Мы с лопатами возимся, снег мокрый, тяжёлый. Бригадир наша Танечка даже по участкам ездила, делала фотографии, как мы в праздники работаем. А начальство даже цветочка не подарило. Своим, в кабинетах, небось, не забыли. Обидно было.

Наш человек так устроен, что готов все силы отдать, в лепёшку разбиться не за огромные деньги, а за каплю внимания и уважения к своему труду.

- Раньше как было? Идёшь по 25-го Октября, смотришь, плакат висит – лучший дворник такой-то. Сейчас я такого не вижу. А ведь правильно делало руководство.

- А если конкурс проводить – «лучший дворник месяца», а потом года, - подхватываю я. Вручать по итогам приличную сумму. Миллион рублей, например, глядишь, и народ бы потянулся в дворники!

- Да какой миллион, - охлаждает мой пыл «Леночка». Призы какие-нибудь пустяковые, главное внимание!

- Что бы вы хотели сказать нашим читателям, Елена Владимировна?

- Берегите дворников, люди! Уважайте их труд! Чтоб чисто было в ваших дворах!

Андрей Павленко