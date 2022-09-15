Форум возможностей, добрых дел и надежных партнеров

«Форум «Команда 47» и «Год «Команды 47» — мощные драйверы роста социальной активности ленинградцев и развития институтов гражданского общества в Ленинградской области»: участников проходящего в регионе Гражданского форума приветствовала вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

«В Ленинградской области живет очень много творческих, талантливых и неравнодушных людей, которые имеют большое желание делать добрые дела. Гражданский форум стал для них сильным и опытным наставником, который может подсказать и помочь сделать нужные шаги. Одна из главных целей форума — познакомить активных ленинградцев друг с другом, дать возможность пообщаться, обрести новых партнеров для реализации будущих проектов», — подчеркнула вице-губернатор.

Анна Данилюк особо отметила участие в форуме делегации подшефного города Енакиево, с которым Ленинградская область взаимодействует с мая этого года.

«Я предлагаю нашим социально ориентированным организациям расширить географию деятельности и поработать над теми проектами, которые могли бы быть реализованы на Донбассе. Это может внести существенный вклад в сближение Донбасса и России», — подчеркнула Анна Данилюк.

Она отметила, что новые экономические и социальные условия в стране могут открыть новые возможности для развития институтов гражданского общества и бизнеса.

«Уровень поддержки государством некоммерческого сектора, в частности в Ленинградской области, сейчас просто колоссальный: это и консультационная, организационная, и финансовая поддержка. Государство сейчас дает вам уникальную возможность самореализоваться, реализовать свои идеи, найти новые свободные ниши. Желаю всем успехов, чтобы число активных граждан и интересных проектов, воплощенных на благо нашего региона, росло с каждым годом», — обратилась к участникам форума Анна Данилюк.

Участники Гражданского форума на протяжении трёх дней будут формировать Карту возможностей.

«Это будет каталог ресурсов, навыков, потребностей, который позволит улучшить работу над социальными проектами, станет поводом для создания новых партнерств и идей и, в итоге, будет работать на развитие региона», — сказала, обращаясь к активистам, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. ― Нам бы хотелось, чтобы каждый участник смог почувствовать себя частью большой Команды 47 и внести свой посильный вклад».