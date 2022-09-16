Депутат Госдумы поддержит инициативы областных НКО

Заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассказала представителям общественных организаций области о её проектах, реализуемых в Госдуме.

«Сегодня у нас радостное событие — комитет по обороне Госдумы поддержал законопроект о защите Георгиевской ленточки и рекомендовал рассмотреть его в первом чтении, — рассказала депутат. — Госдума рассматривает также предложенный мной законопроект об уравнении в правах общественных организаций и общественных движений в части принятия управленческих решений не съездом, а постоянно действующем органом. Это значительно упростит жизнь общественных движений, которые будут заниматься не бюрократическими процедурами, а оказание реальной помощи людям».

Ещё одна инициатива которую Ольга Занко внесла в Государственную думу — это изменения в Закон о Добровольцах по которому услуги связи, интернет и телефон для волонтёров не облагаются НДФЛ. «При оплате связи волонтёрам они не должны платить налог, потому, что это не доход, а способ оказания помощи людям. Надеюсь, что в эту осеннюю сессию законопроект будет принят окончательно», — подчеркнула депутат.

Ольга Занко отметила, что она специально приехала на Гражданский форум, чтобы пообщаться с активистами Ленинградской области и проведет в стенах форума серию индивидуальных консультаций для лидеров НКО и активистов, готова принять в работу их предложения, оказать помощь и поддержку гражданским объединениям региона.