Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Депутат Госдумы поддержит инициативы областных НКО

К участникам Гражданского форума сегодня присоединилась депутат Государственной Думы РФ от Ленинградской области Ольга Занко.

Рубрики:  Общество

Заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассказала представителям общественных  организаций области о её проектах, реализуемых в Госдуме.

«Сегодня у нас радостное событие — комитет по обороне Госдумы поддержал законопроект о защите Георгиевской ленточки и рекомендовал рассмотреть его в первом чтении, — рассказала депутат. —  Госдума рассматривает  также  предложенный мной законопроект об уравнении в правах общественных организаций и общественных  движений в части принятия управленческих решений не съездом, а постоянно действующем органом. Это значительно  упростит жизнь общественных движений, которые будут заниматься не бюрократическими процедурами,  а оказание реальной помощи людям».

Ещё одна инициатива которую Ольга Занко внесла в Государственную думу — это изменения в Закон  о Добровольцах по которому услуги связи, интернет и телефон  для  волонтёров не облагаются НДФЛ. «При оплате связи волонтёрам они не должны платить налог, потому, что это не  доход, а способ оказания помощи людям. Надеюсь, что в эту осеннюю сессию законопроект будет принят окончательно», —  подчеркнула депутат.

Ольга Занко отметила, что она специально приехала на Гражданский форум, чтобы пообщаться с активистами Ленинградской области и проведет в  стенах форума серию индивидуальных консультаций для лидеров НКО и активистов, готова принять в работу их предложения, оказать помощь и поддержку гражданским объединениям региона.