В рабочем ритме: двенадцать нацпроектов меняют жизнь в Ленобласти

Если кто-то на Западе полагал, что санкции помножат на ноль все усилия по реализации стратегически важных для России национальных проектов, то зря. Потому что такие мечты - «порвать в клочья» нашу экономику - похожи на то, что в старорусском языке мечтою и звали: наваждение это, болезнь практически.

А в нашей реальности всё не так: да, работать приходится не в зоне комфорта – но есть и развитие и, следовательно, перспектива.

В 2022 году на реализацию региональных проектов в Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 21,48 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8,28 млрд рублей, сообщает Online47.

Международная кооперация и экспорт

Одним из первых оказался под санкционным ударом именно этот национальный проект - «Международная кооперация и экспорт». Однако «адские санкции» с ног никого не сбили – работа по налаживанию экспортных цепочек для предприятий малого и среднего бизнеса Ленобласти продолжилась.

Уже в июле 2022 года состоялась бизнес-миссия в Турцию: в деловой поездке свой потенциал и продукцию представили шесть предприятий Ленинградской области.

Бизнес-миссия работала в Стамбуле три дня, областные компании провели порядка 45 встреч с турецкими байерами и дистрибьютерами, а теперь готовятся к подписанию несколько экспортных контрактов.

В частности, из Ленобласти в Турцию могут быть поставлены маски сварщика от компании «Промторг» и пробная партия гидроизоляционных материалов от «Гласс Систем».

Важно отметить, что в ходе этой бизнес-миссии состоялась встреча делегации Ленинградской области с генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты Стамбула. На встрече обсуждались, в том числе, перспективы работы российских компаний на территории Турции.

И ещё одно очень важное событие, которое состоялось в конце июня – начале июля в Ленобласти: в регион, в рамках «Недели торговых представителей», организованной Минпромторгом РФ, приехали торгпреды России за рубежом.

Они сейчас активно решают задачи по выходу российских предприятий на новые перспективные рынки, знакомят отечественных предпринимателей с особенностями ведения бизнеса в странах Востока, Азии, Африки.

Ленинградской области есть, что предложить новым партнерам – и торгпреды смогли в этом предметно убедиться: были организованы встречи с региональными компаниями в целях обсуждения алгоритмов взаимодействия по продвижению экспортной продукции наших предприятий.

Производительность труда и поддержка занятости

В решении задач, поставленных президентом России по развитию экономики страны, существенная роль отведена повышению производительности труда.

В Ленобласти ведётся системная работа в этом направлении, и в этом году уже состоялся конкурс «Лучшие практики наставничества Ленинградской области – 2022» на предприятиях-участниках национального проекта.

В номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» победил «Тосненский комбикормовый завод», второе место занял «ПЛП Полифас», третье ― «Приматек».

В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» отобраны предприятия-участники, работающие по нацпроекту с поддержкой регионального центра компетенций Ленинградской области в «Седьмую волну» - ООО «Ультрамар», ООО «Лидер».

Завершена полугодовая работа с экспертами Регионального центра компетенций на предприятиях: ООО «СММ-Тяжмаш», ООО «Петрополимер», ООО «НТЛ Упаковка», ЗАО «Фиро-О».

Важно отметить, что в результате этой работы предприятия начинают видеть и понимать важность комфортной организации труда работников, грамотной организации рабочего пространства и производственной логистики. Таким образом, достигнутый успех оказывается не мгновенным - он становится методикой повышения производительности труда.

Образование

Следующий год в Ленобласти - Год знаний Команды 47. А стремление к знаниям начинается с детства и важно, чтобы это стремление с детства становилось качеством личности. Поэтому такое внимание в Ленобласти уделяется системе образования.

В первый день нового 2022-2023 учебного года в Ленинградской области состоялся настоящий «Марафон открытий» объектов, созданных в рамках реализации национального проекта «Образование». В ходе этого события губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул:

«Наша задача — помочь адаптироваться к школьному обучению и получить хорошие базовые и не только знания. Уровень образования в Ленобласти очень высокий. Это отмечают эксперты: мы занимаем от первого до пятого места в разных рейтингах. Но самый важный показатель — это когда ребята сами с удовольствием идут в школу. И когда педагогам нравится их работа. Когда будет этот баланс — будут самые высочайшие показатели».

Первый день осени, 1 сентября 2022 года, можно считать датой официального открытия сразу 78 новых объектов, среди которых: 22 центра "Точка роста", Кванториум на базе школы №9 в Гатчине и две коррекционные школы, где обновлена материально-техническая база в рамках регионального проекта «Современная школа».

Так, 1 сентября открыт Центр опережающей профессиональной подготовки на базе ГБ ПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум" и мастерские в учреждении профессионального образования в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы».

В восьми муниципальных районах в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» открыто 14 спортивных залов. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» открыто 37 компьютерных классов. И это важно: сегодняшним школьникам совсем скоро предстоит решать технические задачи совершенно нового уровня.

Кстати, инженерно-техническому образованию в Ленобласти уделяется особое внимание: создаются инженерные классы в школах – и даже целые школы. Например, в поселке Новогорелово Ломоносовского района открылась «Инженерно-техническая школа» на 640 мест – тоже 1 сентября.

Здравоохранение

Статистика свидетельствует: в Ленинградской области, также как и по всей стране, – да и в мире – сердечно-сосудистые заболевания являются одними из тех, что чаще других сокращают жизнь людей.

Не случайно именно этот региональный проект - «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - задействован рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

По данным на 1 сентября 2022 года, в Ленобласти продолжается работа по обеспечению в амбулаторных условиях лекарственными препаратами тех жителей региона, кому были выполнены высокотехнологичные операции на сердце. Речь идет прежде всего об аортокоронарном шунтировании, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции.

Через поликлиники обеспечиваются необходимыми препаратами те, кто перенёс острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.

Так же планово осуществляется поставка лекарственных средств в Ленинградскую областную клиническую больницу, где уже работает поставленный в рамках нацпроекта магнитно-резонансный томограф.

Для организации работы системы здравоохранения в рамках нацпроекта в Ленинградской области активно реализуется и региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении (ЕГИСЗ)». Преимущества цифровизации в этой сфере уже стали привычным для многих жителей региона: на начало сентября услугами в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций воспользовались 138,67 тысяч человек.

Отметим, время в здравоохранении – вообще один из ключевых факторов, а иногда просто вопрос жизни. На сбережение этого драгоценного времени нацелен и региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В рамках этого проекта за девять месяцев 2022 совершено 248 вылетов с помощью санитарного авиатранспорта. Дополнительно эвакуирован с использованием санитарной авиации 241 человек.

Важно, что в Ленобласти взят курс и реализуется «Модернизация первичного звена здравоохранения»: в рамках работы этого регионального проекта в медицинские учреждения Ленинградской области в 2022 году поставлено 30 единиц специального медицинского транспорта, а также 55 единиц медицинского оборудования.

Демография

Продолжается и работа по нацпроекту «Демография». Основная задача - сделать так, чтобы рождение ребенка, а лучше двух, трех и больше – не становилось непосильным финансовым бременем для семьи. На это нацелены и региональные проекты, реализуемые в рамках нацпроекта.

Только за январь-август 2022 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Ленобласти единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания получили 6767 семей.

Материнский капитал получили 1584 семьи.

Важно отметить: существенной составляющей демографических проблем является репродуктивное здоровье супругов. И здесь в случае необходимости на помощь приходит приходит процедура ЭКО. С начала 2022 года за счёт средств ОМС выполнено 544 процедуры ЭКО.

Также 11893 семьи в Ленинградской области уже получили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Культура

Тесно связан с демографией и нацпроект «Культура». В Ленобласти разработан и действует региональный проект «Культурная среда», и проекты, которые реализуются в рамках этой программы, нацелены на то, чтобы родители знали: у их детей есть все возможности для развития именно в культурной среде.

Например, в рамках этого проекта идет реконструкция детского центра эстетического развития в городе Лодейное Поле, который знаменит в том числе и тем, что здесь бережно сохраняют и развивают традиции приобщения детей к искусству.

Лодейнопольскую Детскую школу искусств знают далеко за пределами района, и у неё теперь будет ещё больше возможностей для работы.

После завершения реконструкции школа переедет практически в новый центр, где у ребят будет возможность заниматься в театральной, хореографической, танцевальной и художественной студиях, будут свои репетиционные залы и помещения для музыкальных занятий.

Появится пространство с современным техническим оснащением, чтобы проводить занятия, например, по экологии. Будет у ребят и место для дискуссий - целый конференц-зал.

К слову, если реконструкция детского центра эстетического развития в Лодейном Поле пока ещё движется к своему завершению, то торжественное открытие Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеки состоится в ближайший четверг - 22 сентября.

Эти работы также осуществлены в рамках регионального проекта «Культурная среда»: библиотека призвана стать центром культурного притяжения для ребят. Она теперь оснащена не только книгами, но и современным оборудованием, позволяющим комфортно и современно преобразовать пространство книжного царства.

Жильё и городская среда

Актуальный национальный проект - «Жильё и городская среда» - продолжает активно реализовываться в Ленинградской области.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» Ленобласти в 2022 году, несмотря на все сложности, также удалось достичь важных плановых показателей по результативности предоставления субсидий: ввод в строй 130,8 тыс. кв. м общей площади квартир в 5 жилых комплексах, на территории которых строятся объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

Во всех жилых комплексах на 100% и более достигнуты показатели ввода жилья.

В общей сложности введено в эксплуатацию 160,42 тыс. кв. м, а это 122,6% от плана.

К слову, та инженерно-техническая школа на 640 мест в Новогорелово, которая открылась первого сентября, один из двух социальных объектов, построенных в рамках региональной программы «Стимул» (региональный проект «Жильё»). Второй объект - дошкольное образовательное учреждение на 280 мест.

Особую роль в достижении целей и задач нацпроекта в регионе играет региональный проект «Чистая вода».

К сентябрю 2022 года в Ленобласти завершены строительно-монтажные работы на водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении. Здесь также построены дополнительные резервуары чистой воды.

Идут работы и в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»: в 2022 году запланировано благоустройство 77 общественных территорий в 77 муниципальных образованиях Ленинградской области, а также 8 общественных территорий в рамках Всероссийского конкурса.

На 5 сентября эти работы завершены на 37 общественных территориях в 12 муниципальных районах Ленобласти.

Безопасные и качественные автодороги

В рамках этого нацпроекта в Ленобласти полным ходом продолжается строительство или реконструкция целого ряда социально-значимых объектов, имеющих общегосударственное и межрегиональное значение.

Это и строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, и строительство мостового перехода через Свирь у Подпорожья.

Идёт реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши".

Строится транспортная развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Реконструируется мостовой переход через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург-Кировск в Кировском районе Ленинградской области.

На 1 сентября 2022 года в Ленобласти введено в эксплуатацию 117,04 км из 183,47 км автодорог регионального значения, запланированных к ремонту в рамках национального проекта.

Таким образом, работы продолжаются по всем направлениям. И, возвращаясь к мечтаниям «разорвать экономику России в клочья», ещё раз отметим: бывают случаи, когда мечтать действительно вредно.

Татьяна Хорошилова

Фото: Валентин Илюшин/Online47