Трагедия в Гатчинском районе

19 сентября, около 11 утра, в Никольском, на трассе Петербург – Псков служебный автомобиль ГИБДД Ford Focus столкнулась с грузовиком Scania. Седельный тягач с полуприцепом выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с машиной ГАИ. Оба автомобиля оказались в кювете.

Сотрудников полиции, пострадавших в ДТП, забрала «скорая». Один из них от полученных травм скончался в реанимации. Его напарника – в тяжелом состоянии с сочетанными травмами – вертолет санавиации доставил в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 43 пожарной части.

56-летний водитель грузовика Валерий С. из Татарстана задержан. У него диагностирована ушибленная рана темени, перелом поперечных отростков трех позвонков, контузия почки. Согласно освидетельствованию на предмет алкогольного опьянения, в момент аварии он был трезв. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса гражданин С. признал свою вину. Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает канал 47news, на уровне руководства полицейского главка, МЧС и комздрава Ленобласти выясняется, по каким причинам раненых повезли на машине «Скорой помощи» в Гатчинскую больницу, не вызвав сразу санавиацию. Центр санитарной авиации располагается в районе развязки с КАД на юго-западе города. По данным экстренных служб, максимальное время подлёта составило бы не более 20 минут. После чего, исходя из практики, раненые были бы доставлены в центр Джанелидзе.

Погибший инспектор ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району – сержант полиции Андрей Исполатов. До поступления на службу в Госавтоинспекцию он три года служил в Росгвардии. Был награжден за вклад в дело защиты прав и свобод человека – за задержание вооруженного преступника, вне службы.

В декабре 2021 года на торжественном собрании личного состава отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району, при участии начальника ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенанта Михаила Соболева и начальника Управления вневедомственной охраны ВНГ России Владимира Тихонова Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов вручил Андрею Исполатову ценный подарок и благодарственное письмо от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Молодой сотрудник правоохранительных органов поздно вечером, в свой выходной, спас женщину от рук уличного грабителя, вооруженного ножом. Услышал крик о помощи он, не задумываясь, бросился на помощь. Разоружил преступника, задержал и передал в руки вневедомственной охраны. Пострадавшей вызвал «скорую».

Вручая награду, Сергей Шабанов подчеркнул, что молодой полицейский повел себя как настоящий мужчина и достойный сотрудник правоохранительных органов. Благодаря его мужеству был задержан преступник, и, возможно, спасена человеческая жизнь. Имя гатчинского росгвардейца Андрея Исполатова занесено в почетный список Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 19 сентября жизнь героя трагически оборвалась…