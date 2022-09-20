В Гатчинской КМБ не хватает врачей

На очередной прямой линии 19 сентября вместе с главой администрации были представители здравоохранения: главный врач Гатчинской КМБ Роман Осадчий и его заместитель Наталья Дымнич.

Роман Григорьевич рассказал о работе и структуре гатчинской больницы – самой большой в Ленинградской области, о вакцинации. Так, в Гатчинском районе работает 15 стационарных прививочных пунктов, от ковида на данный момент полностью привит 135141 взрослый и 144 ребенка. По словам главврача, вакциной и от гриппа, и от ковида гатчинские медики обеспечены.

Все амбулаторное звено укомплектовано автомобилями. Чего не скажешь о кадрах. Как сообщил Роман Осадчий, на 56-и терапевтических участках работает 35 врачей, на 81-м участке врачей общей практики – 37 докторов. На 29 педиатрических участков – 26 педиатров. Кадровую ситуацию в Гатчине осложняет близость к Петербургу, где зарплаты выше. Из числа выпускников медвузов – так называемых целевиков – в этом году в первичное медицинское звено в Гатчинскую КМБ никто не пришел.

Людмила Нещадим призвала молодежь поступать в медицинские вузы по целевым направлениям и возвращаться на работу в гатчинские учреждения здравоохранения, заверив, что администрация района всегда найдет возможность решить жилищные проблемы молодых специалистов. По словам главы администрации, средняя зарплата врачей в Ленобласти – более 90 тысяч, медсестер – около 50 тысяч, младшего медперсонала – порядка 40 тысяч.

- К сожалению, за последние два года в Гатчинском районе не удалось построить ни одной амбулатории или ФАПа, – призналась Людмила Николаевна. – Но изменились правила на региональном уровне. Мы подготовили пакет документов на строительство пяти учреждений здравоохранения первичного звена. Ждем решения правительства Ленобласти о включении этих объектов в региональные программы.

На последние два вопроса ответила заместитель главного врача Гатчинской КМБ Наталья Анатольевна Дымнич.

- В поликлинике на Аэродроме нет педиатров…

- К поликлинике прикреплено примерно 5000 детей. В мае там работало три педиатра и один детский фельдшер. Сейчас ушла на пенсию врач-неонатолог, которая вела малышей до года. Еще одна врач расторгла договор и уехала жить в Петербург. Фельдшер тоже нашла другое место работы. Осталась врач-педиатр, очень опытная, но сейчас она на больничном. К работе с детьми привлечены два врача общей практики и опытные фельдшеры, которые и раньше обслуживали детей.

- Соседке по подъезду – 85 лет, у нее деменция, выносит на помойку три пакета – приносит пять. В квартире кишат тараканы, клопы и мухи. Дочь сказала, что не может сама решить этот вопрос: мать родственников в квартиру не пускает. Дочь будет признательна, если мать положат в больницу, чтоб была возможность вычистить квартиру. Что делать?

- К сожалению, ситуация не единичная. Соседи – посторонние лица – сделать ничего не могут в плане определения пациента в медицинское учреждение. Здесь необходимо участие родственников, которые должны показать женщину психиатру с последующим обращением в суд – для установления недееспособности личности. Пока личность не признана недееспособной, никакие действия – помещение ее в медицинское учреждение без ее согласия – невозможны.

Путь один: консультация психиатра, судебное решение о недееспособности пациента. Тогда опекуны могут решать вопрос о дальнейшем нахождении пациента либо в квартире, либо в социальном учреждении. Я бы порекомендовала дочери обратиться в Гатчинский психоневрологический диспансер.

- Почему у нас не делают бесплатно МРТ позвоночника. Болит спина, и терапевт дала мне адреса платных МРТ в Питере. Это безобразие.

- МРТ-оборудование, находящееся в Перинатальном центре г. Гатчины, на данный момент неисправно, проводятся ремонтные работы. В настоящее время в терапевтическом корпусе больницы ведутся подготовительные ремонтные работы помещения, в котором планируется установка аппарата МРТ в 2023 году. При необходимости получения определённого вида медицинской помощи (дополнительное обследование, в том числе и МРТ, консультация узкого врача-специалиста, лечение) и невозможности получения такового в поликлинике по месту жительства, пациент может быть направлен в другое медицинское учреждение согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2022 год. Сейчас пациенты направляются на проведение МРТ во Всеволожск согласно маршрутизации. При возникновении сложностей получением необходимой медпомощи, вы можете обратиться к заместителю главного врача Гатчинской больницы по медицинскому обслуживанию района, тел. 8(81371)67705.