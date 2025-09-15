Гатчинскому «Водоканалу» – 135 лет

Директор МУП «Водоканал» города Гатчины Станислав Солоп приветствовал сотрудников и гостей праздника, выразив сердечную благодарность коллективу за добросовестный труд:

«Сотрудники «Водоканала» несут ответственность за важнейший продукт, без которого невозможна никакая жизнедеятельность – ни людей, ни предприятий. Обеспечение питьевой водой жителей, организаций, предоставление ресурса «Тепловым сетям», пожарная безопасность – все в руках работников «Водоканала», и они достойно справляются со своей задачей водоснабжения нашего почти стотысячного города. За 38 лет работы в отрасли я ни разу не пожалел о том, что занимаюсь этим делом, потому что эта работа очень интересная, важная и ответственная».

Юбиляров поздравила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она поблагодарила ветеранов предприятия за то богатейшее наследие, которое они передали своим последователям:

«Мы очень гордимся и дорожим этой историей, и сегодня у нас особая миссия не просто сохранить эти достижения, но за короткое время модернизировать все, что требуется. «Водоканал» города Гатчины был, есть и будет одним из сильнейших предприятий в Ленинградской области. Вы научились не только подавать качественную воду нашим потребителям, но настолько модернизировали очистные сооружения, что вода, поступающая в окружающую среду, чиста, как слеза, – у меня была возможность в этом убедиться. Юбилей – это повод оглянуться назад и перелистать 135-летнюю историю гатчинского «Водоканала», начиная с 1890 года. И к 1896 году уже треть города была обеспечена водой».

Отдельную благодарность Людмила Николаевна выразила сотрудникам «Водоканала» за ту беспрецедентную по масштабу и сложности работу, которая сейчас проводится в городе: «Износ сетей большой, и в последние три года мы меняем уже не сотни метров, а десятки километров, и это наш вклад в завтрашний день. Мы справились с планами 2025 года, как бы сложно это ни было, и я однозначно заявляю, что мы не будем снижать темпы».

В честь юбилея коллектив «Водоканала» получил благодарственное письмо от руководства Гатчинского округа – за профессионализм, ответственность и преданность своему делу и, конечно, подарок – сертификат на строительство дороги от Красносельского шоссе к очистным сооружениям в деревне Вайялово. Эти обязательства будут выполнены на следующий год.

Сотрудники «Водоканала» получили заслуженные награды. Людмила Нещадим вручила почетные грамоты главы Гатчинского округа начальнику абонентского отдела Наталье Навицкой, водителю Вадиму Иванову, машинисту насосных установок энерго-механического участка Марине Шаларовой, специалисту по техподдержке Андрею Спиридонову.

Благодарность главы Гатчинского округа объявлена машинисту канализационных очистных сооружений Галине Двигусовой, начальнику отдела информационных технологий Юлии Николенко, ведущему экономисту Ольге Дерябиной, ведущему специалисту отдела модернизации и закупок Марианне Худояровой.

В этот день сотрудники «Водоканала» получили подарки и поздравления от коллег: представителей Регионального объединения работодателей ЖКХ Ленинградской области, Киришских «Тепловых сетей», Тосненского водоканала, Ленинградских областных коммунальных систем, «Тепловых сетей» города Гатчины, Гатчинской городской электросети и ООО «ЖКХ г. Гатчины». Звучало много искренних теплых слов и поздравлений. Из Киришей привезли в подарок торт по спецзаказу – с логотипом Гатчинского «Водоканала».

Директор «Водоканала» Станислав Солоп вручил сотрудникам награды от предприятия. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие системы водоснабжения и водоотведения Гатчинского округа почетных грамоты удостоены: слесарь аварийно-восстановительных работ Денис Данилов, инженер производственно-технического отдела Ольга Павлова, механик гаража Иван Сулеев, начальник смен канализационных очистных сооружений Людмила Емельянова, заместитель главного бухгалтера Светлана Никифорова, начальник транспортного участка Павел Мишин, инженер по ремонту транспортного участка Валентин Шубовский, мастер участка водопровода и канализации Станислав Соболев, специалист по расчетам с абонентами Людмила Отачкина, заведующая канцелярией Елена Коломайнен, инженер по охране окружающей среды Светлана Томилова, специалист по подготовке и оформлению исходно-разрешительной документации Дмитрий Цыпкайкин, мастер участка водопровода и канализации Серей Иванов.

Гордость любого предприятия – его коллектив, и на празднике в честь 135-летия «Водоканала» особое поздравление получила его старейшая работница Мария Степановна Иванова. Трудовую деятельность в Гатчинском «Водоканале» она начала в 1961 году в должности мастера на сетях водопровода и канализации, затем была старшим инженером, главным инженером, начальником производственно-технического отдела.

Мария Степановна Иванова отдала «Водоканалу» более полувека – и ни сколько о том не жалеет. Она поделилась воспоминаниями и впечатлениями о сегодняшнем дне любимого предприятия.

- Я приехала в Гатчину из Тулы – по направлению, – рассказывает Мария Степановна. – Предприятие тогда было маленькое, сети старые, колодцы водопроводные деревянные – с послевоенного времени, техники никакой не было, копали вручную лопатой. А экскаватор мы получили в 1962 году – как радовались! Работы было – непочатый край, хотя город был маленький, после войны отстроили один квартал – улицы Достоевского, Карла Маркса, Советскую (теперь Соборная), Урицкого. Все остальное строили уже при мне, и все проекты я согласовывала, техусловия готовила. Пятнадцать лет работы на сети с бригадами мне многое дали по части опыта. Нам досталось царское наследство – в смысле с дореволюционных времен. Об очистке сточных вод и речи не шло – сбрасывали в реку, да и все. А город начал бурно развиваться. В 1961 году начали строить коллектор, а очистные сооружения были запроектированы в 1982-м. Построили первую очередь, а пока закончили строительство, проект второй очереди устарел. В общем, вся жизнь прошла на «Водоканале» – 54 года… Предприятие несколько раз меняло название, столько директоров при мне сменилось… В коллективе мою работу ценили, а я ценила труд своих подчиненных. Теперь прихожу сюда, как в родной дом. 135 лет – праздник для предприятия большой, значимый, и я поздравляю всех с этим юбилеем!

…Сегодня через развитую водопроводную сеть в Гатчину ежедневно подается 30 тысяч кубометров воды. Обеззараживание питьевой воды, поступающей в городскую водопроводную сеть, переведено с жидкого хлора на гипохлорит натрия, что позволило исключить «Водоканал» Гатчины из списка химически опасных объектов Ленинградской области.

Водопроводная сеть работает по кольцевой схеме и насчитывает около 170 км, гатчинский «Водоканал» эффективно работает в новых экономических условиях и уверенно смотрит в будущее, решая все вопросы главного источника жизни – воды.

Екатерина Дзюба