Сегодня ночью закроют на ремонт въезд в Гатчину со стороны Петербурга
Участок автомобильной дороги по Ленинградскому шоссе - въезд в Гатчину со стороны Санкт-Петербурга в оба направления от д. Вайя (развязка) до пересечения с Инновационным проездом (Нанотехнологический центр) - будет перекрыт в ночь с 15 на 16 сентября на ремонт.
Рубрики: Дороги
Как сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского округа, в связи с производством ремонтных работ вышеназванный участок дороги будет перекрыт с 21.00 15 сентября до 7.00 16 сентября.
Движение транспорта будет осуществляться через Павловскую развязку.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.