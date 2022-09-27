Уроки от автора «Горы самоцветов»

Михаил Алдашин - создатель всеми любимого цикла мультфильмов «Гора самоцветов», автор мультфильмов студии «Пилот» и мультфильма «Рождество», уже ставшего классикой анимации. Его называют одним из лучших российских режиссеров анимационного кино, обладающим своим неповторимым стилем. За плечами Михаила Алдашина — огромный опыт и учение у таких знаменитых мастеров мультипликации, как Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Александр Татарский, Эдуард Назаров.

Неудивительно, что поучиться мастерству у живого классика-москвича приехали студенты Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Для начала Михаил Алдашин предложил ребятам посмотреть несколько своих анимационных шедевров. У каждого фильма - своя история, свои особенности и даже своя графика, но все они абсолютно узнаваемы с точки зрения авторского стиля.

Одна из первых режиссерских работ Михаила Алдашина — мультфильм «Келе», сделанный по мотивам чукотской сказки. Как рассказал автор, якуты признали эту жутковатую историю абсолютно «своей» с точки зрения раскрытия традиционных мифологических образов на экране. Мультфильм «Про Ивана-дурака» из цикла «Гора самоцветов» создан в традициях лубочной живописи. Трогательный и глубокий фильм «Рождество» сделан на основе библейского сюжета и считается одним из самых сложных у Алдашина и по замыслу, и по исполнению.

На примере своих работ Михаил Владимирович разбирал вместе с будущими мультипликаторами образы, сюжеты и музыкальные темы, делился профессиональными секретами и, в свойственной ему остроумной манере, давал им ценные советы и наставления по психологии и технологии анимационного искусства.

Юлия Лысанюк