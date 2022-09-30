Поддержка военнослужащих – задача всех институтов гражданского общества!

Анна Данилюк рассказала об итогах референдума для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также о ходе частичной мобилизации в Ленинградской области. Вице-губернатор обратилась ко всем участникам Форума с призывом оказать поддержку мобилизованным.

«Я призываю всю общественность и каждого жителя оказать ребятам, нашим мужчинам моральную поддержку. Особенно это касается людей с боевым опытом, ветеранов - встречайтесь с ребятами лично, говорите с ними. Мы все понимаем насколько для них сейчас нужна, важна и ценна наша общая поддержка. Необходимо, чтобы наши мужчины ощущали народную гордость за них, восхищение их смелостью и решимостью!» - заявила Анна Данилюк.

В Форуме также приняли участие представители Общественных палат Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, которые подписали с Общественной палатой Ленинградской области соглашения о сотрудничестве.

«Наша страна, и Ленинградская область всегда были родным домом для множества национальностей и народностей. Россия всегда выступала за партнерские и равные отношения между жителями разных регионов, – сказала Анна Данилюк на церемонии подписания документов. ― И мы с считаем актуальным и необходимым заключение соглашений о дружбе и сотрудничестве на региональном уровне, на муниципальном уровне. И сегодня мы с вами скрепим нашу дружбу с Донецкой и Луганской народными республиками еще и на общественном уровне: на уровне Общественных палат».



