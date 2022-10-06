Область расширяет торговые связи с Белоруссией

«Ленинградская область заинтересована в расширении системы торговых связей с партнерами из Белорусии, прежде всего, в сфере импортозамещения, где мы можем действовать сообща. Наш регион также заинтересован в привлечении туристов из Белоруссии: в последние годы мы инвестировали в отрасль гостеприимства серьезные средства и нам есть, что предложить», ― отметил Александр Дрозденко.

Глава региона проинформировал госсекретаря Союзного государства о расширении взаимодействия с белорусскими партнерами по формированию новых логистических цепочек, что является эффективным ответом на санкционное давление коллективного Запада.

В ходе встречи была отмечена готовность расширять взаимодействие в сфере образования, культурно-гуманитарных связей.

Со своей стороны Дмитрий Мезенцев проинформировал Александра Дрозденко о подписании главой российского правительства Михаилом Мишустиным, который одновременно является председателем совета министров Союзного государства России и Белоруссии, постановления, снимающего какие-либо ограничения в отношении сфер реализации проектов Союзного государства. Вкупе с ранее принятыми документами это позволит сократить сроки выполнения программ Союзного государства, которые традиционно финансируются из союзного бюджета.